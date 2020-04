O Fantasma da Ópera e outros musicais famosos da Broadway, gratuitos no YouTube

Fotografia: Divulgação / Andrew Lloyd Webber

Em meio à pandemia da Covid-19, teatros, cinemas e casas de espetáculos estão fechados em todo o mundo, por tempo indeterminado. Esta tem sido a maior crise da indústria do entretenimento, que não teve tamanho prejuízo nem durante a paralisação de roteiristas de Hollywood, entre 2007 e 2008.

Mas, muitas instituições continuam se esforçando para levar diversão e cultura às pessoas em isolamento. Uma das maiores do mundo, a Universal, criou o canal “The Shows Must Go On!” para disponibilizar gratuitamente alguns dos principais musicais da Broadway. Pelas próximas semanas, toda sexta-feira, às 15h, um clássico será liberado no canal por 48 horas.

O primeiro espetáculo, “José e seu Manto Technicolor” (1968), foi disponibilizado no dia 3 de abril. Uma semana depois, “Jesus Cristo Superstar” (1970) foi liberado. Nesta sexta-feira, dia 16, será a vez de “O Fantasma da Ópera” (1986). Para saber os próximos lançamentos, é necessário acompanhar o canal.

Os musicais exibidos são de autoria de Andrew Lloyd Webber, um dos mais compositores teatrais mais renomados do século 20. Webber é responsável por grandes sucessos de bilheteria da Broadway, como “Cats” (1981) e “Evita” (1972). No vídeo de anúncio, o artista destaca que entre os shows programados está “By Jeeves”, musical que fracassou na estreia, em 1975, mas se tornou um sucesso após ser reescrito em 1996.

Clique aqui para acessar: Canal no YouTube disponibiliza musicais da Broadway gratuitamente