Site permite criar sessão de filmes online e assistir Netflix com os amigos (mesmo que eles não sejam assinantes)

Em tempos de isolamento, as vídeo-chamadas estão fazendo mais sucesso que nunca. Agora, é possível também fazer uma sessão de filmes com amigos e familiares, mesmo à distância. O site Kosmi permite que o usuário crie uma sala de bate-papo para interagir com os convidados e compartilhar a tela do computador, permitindo que todos assistam um vídeo ao mesmo tempo.

Primeiramente, é necessário criar uma sala e enviar o link de acesso para os convidados. Para assistir à Netflix juntos, o anfitrião deve abrir uma nova aba e compartilhar a tela. Dessa forma, os outros participantes não precisam ter uma conta no serviço de streaming. Mas, o Kosmi também possui um player para assistir vídeos do YouTube ou arquivos armazenados no PC. Ou seja, se você tiver filmes baixados no seu computador, poderá exibi-los pelo Kosmi, sem abrir outra aba.

O site tem alguns problemas, como as janelas de bate-papo por vídeo, que são um pouco pequenas. Mas, ainda assim oferece algumas vantagens em comparação com outros métodos alternativos, como as extensões para o Chrome, e continua sendo uma maneira prática de realizar uma noite de cinema virtual com os amigos. Confira abaixo o passo a passo para utilizar o Kosmi:

1 — Abra o Google Chrome e acesse o Kosmi. Clique em “Launch”.

2 — Clique em “Create Room”, na parte superior da tela.

3 — Escolha se deseja uma sala particular, clicando em “Private”, ou pública, em “Public”. A sala pública ficará visível para todos os usuários online do Kosmi, enquanto a sala privada será vista apenas pelos que receberem o link. Clique em “Create”.

4 — Se você deseja assistir Netflix com os amigos, abra o serviço de streaming em outra aba. Depois, volte para o Kosmi e escolha a opção “Screenshare”. Depois, o Chrome perguntará se você deseja compartilhar toda a tela ou só uma aba. Selecione apenas a que estiver com a Netflix aberta.

5 — Clique em “compartilhar áudio”. É recomendado o uso de fones de ouvido.

6 — O link fica disponível no lado direito da tela, abaixo da frase “Share this URL for others to join”.

7 — Para fazer chamadas de vídeo, basta clicar no ícone da câmera, na parte superior direita da tela.