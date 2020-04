10 zoológicos, reservas e oceanários (com transmissões ao vivo) para visitar com as crianças enquanto as aulas não voltam

Explore

No site “Explore.org” estão disponíveis várias transmissões em tempo real dos animais da selva africana. Em câmeras alternadas, é possível observar os elefantes do Tembe Elephant Park, os pássaros da reserva Nkorho Bush Lodge, os crocodilos e hipopótamos do Olifants River e muitas outras espécies selvagens.



Clique no link para acessar: Explore.org