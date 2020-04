Verdi, Mozart, Wagner, Puccini: Met Opera, de Nova York, disponibiliza gratuitamente apresentações em HD

A Metropolitan Opera, conhecida como Met Opera, é a maior companhia de música clássica da América do Norte. Para os fãs, a temporada de shows, que ocorre geralmente entre setembro e maio, é um dos momentos mais aguardados do ano. Mas, devido à pandemia da Covid-19, as apresentações de 2020 foram canceladas por tempo indeterminado.

Por esse motivo, a Met Opera está disponibilizando em seu site oficial uma série de shows dos últimos 14 anos, todos em HD. Lançadas diariamente às 19h30, cada uma das apresentações fica disponível até às 18h30 do dia seguinte. “Durante esse período difícil, esperamos alegrar a vida da nossa plateia, mesmo que o nosso palco esteja escuro”, diz a companhia.

Entre 6 e 19 de abril, serão transmitidas algumas das principais óperas da companhia, como “Aida”, de Giuseppe Verdi; “Roméo et Juliette”, de Charles Gounod; e “La Rondine”, de Giacomo Puccini. Não é necessário cadastrar-se no site, basta clicar sobre o título disponível no dia. Os shows também podem ser assistidos no Aplicativo Met Opera on Demand, disponível para dispositivos Apple, Amazon, Roku e para Samsung Smart TV.

Terça-feira (7 de abril): La Fanciulla del West, Giacomo Puccini

Dirigida por Nicola Luisotti. Quarta-feira (8 de abril): Falstaff, de Giuseppe Verdi

Dirigida por James Levine. Quinta-feira (9 de abril): Parsifal, de Richard Wagner

Dirigida por Daniele Gatti. Sexta-feira (10 de abril): Roméo et Juliette, de Charles Gounod

Dirigida por Gianandrea Noseda. Sábado (11 de abril): Don Pasquale , de Giovanni Ruffini

Dirigida por James Levine. Domingo (12 de abril): Così fan Tutte, de Mozart

Dirigida por David Robertson.



Clique no link para acessar: The Metropolitan Opera disponibiliza online série de apresentações em HD