15 passeios virtuais para fazer com as crianças sem sair do sofá

Cristo Redentor, Rio de Janeiro

Considerado um Patrimônio da Humanidade pela UNESCO, a estátua do Cristo Redentor é o principal cartão-postal do Brasil. Com cerca de 38 metros de altura, fica localizada no topo do morro do Corcovado, no Rio de Janeiro. Pelo Google Arts & Culture, é possível visitar o monumento virtualmente.



Clique no link para acessar: Cristo Redentor