World War Z, Fortnite e outros jogos estão disponíveis para download gratuito até o dia 2 de abril

Para ajudar os gamers que estão de quarentena em casa, a desenvolvedora norte-americana Epic Games está liberando jogos gratuitos para PC por tempo limitado. A cada semana, um novo game é oferecido no site oficial. “World War Z”, “Figment” e “Tormenter x Punisher” já estão disponíveis. “Gone Home” e “Hob” são os próximos da lista.

Para adquirir os jogos, é necessário criar um cadastro gratuito no site e seguir os passos de uma compra normal. Ao final, o valor será zerado no carrinho. É importante ressaltar que todos os games continuarão disponíveis na biblioteca do computador do usuário mesmo após o término da promoção.

Os jogos, que agora estão gratuitos, normalmente custam entre R$ 15,99 e R$ 75,99. “World War Z”, um dos mais famosos, é um jogo de guerra contra zumbis com modo cooperativo para quatro jogadores adultos. Já “Figment” é um jogo de aventura musical, com proposta artística, liberado para todas as idades.

No site, também existe uma seção permanente com jogos grátis, com itens e acessórios vendidos à parte. “Fortnite”, “Paladins” e “Auto Chess” estão entre os mais baixados. A maioria dos títulos opera na plataforma Windows, apenas “Gone Home” e “Fortnite” são compatíveis com macOS.

Clique aqui para acessar: World War Z e outros jogos para download gratuito