Harvard libera mais de 100 cursos virtuais gratuitos

Apesar da tensão, a quarentena pode ser um bom período para adquirir conhecimento e melhorar o currículo. Para ajudar, a Universidade de Harvard, uma das mais renomadas do mundo, liberou gratuitamente mais de 100 cursos em sua plataforma de ensino online, HarvardX. Para ter acesso às aulas, basta fazer um cadastro no site da instituição.

Os cursos são ministrados por professores de Harvard e duram entre seis e quinze semanas. São abordadas diferentes áreas do conhecimento, como literatura, educação, física, programação, direito, geografia, música, arquitetura e outros. “Obras-primas da literatura moderna”, “Dados Científicos: Probabilidade” e “Fundamentos da Neurociência” são exemplos de cursos ofertados.

“Aproveite os cursos on-line gratuitos em uma variedade de áreas. A Universidade de Harvard é dedicada à excelência no ensino, aprendizagem e pesquisa, e ao desenvolvimento de líderes que fazem a diferença globalmente”, diz o site da instituição. As aulas são ministradas em inglês, com legendas disponíveis no mesmo idioma.

Clique para acessar: Harvard libera mais de 100 cursos online gratuitos