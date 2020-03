15 museus com exibições online para conhecer durante a quarentena

Galleria degli Uffizi

A Galeria de Uffizi, em Florença, abriga um dos mais famosos museus do mundo. Com várias salas dispostas por estilos e ordem cronológica, o museu possui a maior coleção do período Renascentista, com obras de Caravaggio, Leonardo da Vinci, Rembrandt e outros. Por meio do Google Arts & Culture, é possível percorrer as galerias do museu.



Clique no link para acessar: Galleria degli Uffizi