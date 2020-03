Durante quarentena, Claro oferece internet mais veloz, pontos gratuitos de Wi-Fi e bônus nos planos móveis

Objetivo é manter brasileiros conectados, com acesso às informações de conscientização sobre o Covid-19.

Nesse período de incerteza global, devido ao avanço do Covid-19, marcas e personalidades têm tomado medidas solidárias para ajudar e informar a população. E a Claro, atenta a esse cenário, instaurou um comitê de crise para avaliar, de forma contínua, a disponibilidade de sua rede e de seus serviços no Brasil. Para apoiar a sociedade em geral, tratando-se de clientes ou não, a empresa está colocando em prática algumas ações imediatas e emergenciais.

Os clientes com pacote de banda larga terão a velocidade da internet aumentada gradativamente de forma gratuita, melhorando a experiência dos que estão em isolamento. A demanda adicional virá em período diurno, quando a rede costumava operar abaixo da capacidade, já que, nesse horário, as pessoas geralmente estão trabalhando ou na escola. A ampliação está sendo implantada aos poucos, para garantir a otimização do processo.

Na rede móvel, a Claro concederá um bônus gradativo para os assinantes dos planos pós-pagos, para que todos se mantenham conectados durante a crise. Já os clientes pré-pagos, ao final da franquia, poderão ganhar um bônus diário de 100MB, desde que assistam à campanha de conscientização sobre o coronavírus do Ministério da Saúde. Clientes dos planos pré-pagos semanais e mensais também receberão bônus durante o período da oferta.

Aos clientes da Claro TV, serão disponibilizados mais canais e conteúdos, reforçando as fontes de informação e entretenimento das famílias que estão de quarentena. A liberação dos canais ocorrerá por tempo limitado, conforme o acordado com cada um deles. E mesmo os que não possuem assinatura da TV podem acessar a programação jornalística de alguns canais por meio do aplicativo do NOW.

As medidas se estendem também aos que não são clientes da Claro. Em locais públicos (como aeroportos, parques, restaurantes, etc), a operadora liberou Wi-Fi gratuito, com acesso por meio da rede #NET-CLARO-WIFI, com conexão de tempo limitada e concedida para quem aceitar a exibição dos vídeos do Ministério da Saúde.

Os assinantes podem acessar de forma ilimitada, sem desconto na franquia, o aplicativo Coronavírus SUS (versão para Android, no Google Play, e para Apple, na App Store), que oferece informações de utilidade pública sobre a doença. Além disso, os vídeos do Ministério da Saúde estão sendo veiculados nas redes sociais da Claro e no canal do cliente em todas as plataformas de TV (via cabo, IPTV ou satélite), com o objetivo de aumentar o esclarecimento da população.

Empenhada em todas essas ações, a Claro espera manter os brasileiros conectados e com acesso às informações divulgadas por fontes jornalísticas confiáveis e seguras. Dentro desse mesmo espírito, a operadora reduzirá ao máximo os deslocamentos e visitas técnicas. A Nextel, que agora também faz parte da Claro, também avalia benefícios para os seus clientes.