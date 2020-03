Como o surto de coronavírus mudou a rotina do futebol europeu

Depois da Itália, outros países também tomam medidas para mitigar contaminação

A Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou pandemia global do coronavirus, ou covid-19. Com a expansão do vírus, diversos calendários do futebol europeu estão sendo reformulados, afetando acordos de publicidade, rendimento de clubes, bares e até sites de jogos, como a ApostasEsportivas24.

No caso da Itália, o governo suspendeu a realização de todas as competições nacionais de todas modalidades até o dia 3 de abril. A decisão não abrange competições internacionais, como a Champions League, mas times como Juventus e Atalanta optaram por jogar com portões fechados nesta semana.

Porém, a Itália vem sendo afetada por ações de outros governos, como Espanha e de Portugal, que impuseram vetos a viagens entre os dias 11 e 15 de março. Além da Champions, a Liga Europa também vem sendo afetada: o presidente do Getafe, Angel Torres, por exemplo, declarou a uma rádio local que não enviaria seu time para disputar uma vaga na cidade de Milão.

“Pedimos à UEFA que busquem uma alternativa a jogar em Milão. Não queremos nos meter no foco do coronavírus, não temos essa necessidade. Também pedimos ajuda para a Federação (espanhola) para que exija a suspensão”, afirmou.

De qualquer maneira, o jogo contra a Internazionale foi adiado, assim como Roma e Sevilla — ambos seriam realizados na quinta-feira (12), e ainda não tem data definida.

A Inglaterra tem sido um dos países com menos problemas. Porém, com a declaração de que o técnico do Olympiacos (Grécia), Evangelos Marinakis havia contraído o vírus, os jogadores do Arsenal precisaram ser colocados isolamento (os times haviam se enfrentado pela Liga Europa, na Grécia), e não enfrentaram o Manchester City, na quarta-feira (11).

O Liverpool viu suas redes ferverem ao aceitarem receber os 3 mil torcedores do Atlético de Madrid na derrota nas oitavas de final para o time espanhol. O clube afirmou que iria monitorar toda a situação. A federação inglesa ainda estuda maneiras de diminuir o contato entre jogadores antes dos jogos — como cancelar o comprimento entre jogadores antes do início das partidas.

Além disso, a derrota do Borussia Dortmund para o PSG, em Paris, por 2 a 0, foi a portões fechados, e a partida da próxima semana, entre Juventus e Lyon, também está prevista para acontecer sem torcida, assim como Barcelona e Napoli.

Outros países também têm tomado atitudes. Na França, a Ligue 1 e a Ligue 2 vão jogar com portões fechados até o dia 15 de abril, e a final da Copa da França, marcada para o dia 4 de abril, também foi adiada.

Na Espanha, o Conselho Superior de Esportes decidiu pela suspensão das torcidas por 2 semanas. Em Portugal, a Federação Portuguesa de Futebol também optou pelos portões fechados. A Alemanha iria viver a primeira rodada sem público de sua história após o jogador da segunda divisão da Bundesliga, Timo Hubers do Hannover, ser diagnosticado com coronavírus, mas recentemente o campeonato foi suspenso.

Imagem: Alex Motoc