15 datas comemorativas inusitadas

De acordo com os indicativos do comércio, as datas comemorativas mais esperadas pelo brasileiro são: Carnaval, Páscoa, Dia das Mães, Natal e Réveillon. Além de serem ótimas oportunidades de reunir família e amigos, elas garantem um ou alguns dias de folga para quase todo mundo. Mas, a verdade é que existem muitas outras celebrações oficializadas no calendário que recebem pouca atenção, mas podem ser um bom pretexto para comemorar, parabenizar os amigos, refletir ou apenas divertir-se, mesmo sem descanso do trabalho. A Bula reuniu em uma lista 15 dessas datas inusitadas, como o Dia da Sogra e o Dia do Orgasmo.

Dia da Saudade: 30 de janeiro Um sentimento comum a todos, mas difícil de explicar, a saudade ganhou uma data especial no calendário brasileiro: 30 de janeiro, o dia ideal para homenagear pessoas queridas que não estão mais por perto.

Dia do Filatelista: 5 de março “Filatelista” é o nome dado às pessoas que colecionam selos postais. A data, instituída pela Comissão de Filatelia de São Paulo, homenageia os praticantes do hobby que se tornou uma atividade cultural no Brasil.

Dia dos Carecas: 14 de março Comemorado no dia 14 de março, no Brasil, o Dia dos Carecas representa uma homenagem aos homens e mulheres que tiveram coragem de assumir a calvície. Mas, a data também é celebrada pelos que rasparam a cabeça por opção.

Dia Nacional da Poesia: 14 de março O Dia Nacional da Poesia foi criado em homenagem a Castro Alves, um dos maiores representantes da literatura brasileira. Autor de vários poemas que falavam sobre a escravidão, ele era um fervoroso abolicionista.

Dia da Sogra: 28 de abril A data foi instituída em 1958, pelo ex-presidente Juscelino Kubitschek. Na época, os servidores públicos federais sofriam com os atrasos dos salários e tinham que recorrer às sogras para pagar as contas no fim do mês.

Dia Nacional do Café: 24 de maio Os brasileiros são tão apaixonados por café, que a bebida ganhou uma data comemorativa no país: 24 de maio. A homenagem foi incorporada ao calendário por sugestão da Associação Brasileira da Indústria de Café, em 2005.

Dia do Amigo: 20 de julho O “Dia do Amigo” é comemorado no dia 20 de julho, data da chegada do homem à lua. Devido a esse acontecimento, o médico argentino Enrique Febbraro enviou mais de 4 mil quartas para diversos países com o objetivo de instituir um dia em celebração à união entre os homens.

Dia da Vovó e do Vovô: 26 de julho O Dia da Vovó e do Vovô é comemorado em 26 de julho em lembrança à Santa Ana e São Joaquim, os avós de Jesus Cristo. Eles foram canonizados pelo Papa Gregório VIII nesse mesmo dia, em 1584.

Dia do Orgasmo: 31 de julho Esta pode ser a comemoração mais ousada do calendário: 31 de julho, o Dia Mundial do Orgasmo. A data foi criada na Inglaterra, em 1999, por sex shops que queriam aumentar as vendas e iniciar um debate saudável sobre o tema.

Dia do Cliente: 15 de setembro Esta, obviamente, foi uma data criada para incentivar o consumo. A ideia veio do empresário gaúcho João Carlos Rego, que queria encontrar uma boa estratégia para homenagear e fidelizar os seus clientes.

Dia dos Animais: 4 de outubro Os animais são celebrados mundialmente no dia 4 de outubro. A data foi escolhida em Florença, na Itália, durante uma convenção de ecologistas, em 1931. Nesse mesmo dia, homenageia-se São Francisco, o protetor dos animais.

Dia do Nordestino: 8 de outubro O dia 8 de outubro é dedicado a toda diversidade cultural do Nordeste, uma das mais belas regiões do Brasil. A data foi instituída em 2009, em São Paulo, como homenagem ao centenário do artista Patativa do Assaré.

Dia Mundial Sem Compras: último sábado de novembro Celebrado no Brasil e em mais de 60 países, o Dia Mundial Sem Compras propõe uma reflexão sobre os efeitos do consumismo desenfreado. A data surgiu em Vancouver, no Canadá, por iniciativa do artista Ted Dave, em 1992.

Dia de Ação de Graças: 26 de novembro Engana-se quem pensa que esse é um feriado exclusivamente norte-americano. Desde 1966, o dia 26 de novembro também é dedicado à gratidão no Brasil, embora poucos comemorem. Originalmente, a data foi concebida para agradecer as boas colheitas, no século 16.