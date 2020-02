10 filmes na Netflix que ensinam lições valiosas para a vida

Whisky (2004), Juan Pablo Rebella e Pablo Stoll

Jacobo é um homem de 60 anos, que vive sozinho e possui uma pequena fábrica de meias, em Montevidéu. Sua única companhia é Marta, sua assistente no trabalho. Um dia, ele recebe a ligação do irmão, Herman, que mora no Brasil, avisando que irá ao Uruguai pela primeira vez em 20 anos. Com vergonha de que Herman veja sua vida solitária, Jacobo pede à Marta que finja ser sua esposa durante a visita do irmão.