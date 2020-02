Universidade canadense oferece bolsas de até 40 mil reais para estudantes brasileiros

A Universidade de Montreal abriu um processo seletivo para estudantes estrangeiros que desejam fazer graduação ou pós-graduação no Canadá. As inscrições têm prazos diferentes, de acordo com o curso escolhido, mas algumas vão até setembro de 2020. O auxílio é concedido de acordo com o desempenho acadêmico do aluno, com valores que vão de 2 a 12 mil dólares canadenses por ano (o que equivale a cerca de 6,5 mil a 40 mil reais na cotação atual).

De acordo com a instituição, o objetivo do programa é permitir que talentos estrangeiros “integrem uma das melhores universidades de pesquisa em língua francesa do mundo, contribuindo para a diversidade cultural de todos os países envolvidos”. Os cursos oferecidos envolvem várias áreas do conhecimento, com administração, saúde, educação, artes e tecnologia.

Os requisitos para o processo de admissão variam, sendo necessário observar as condições de cada curso. Mas, como a universidade ministra as aulas majoritariamente em francês, é preciso apresentar certificado de proficiência no idioma. Diploma do nível de estudo mais alto e histórico acadêmico ou escolar também são exigências comuns. Para conferir com detalhes todas as informações, clique aqui.