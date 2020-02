Secreções, excreções e desatinos de um herói sem nenhum caráter

Era agosto, mês de cachorro doido. A estrangeira Lucia McCartney lia Poemas Escolhidos, de Ferreira Gullar. Era uma mulher apaixonada pela literatura. Formava uma amálgama perfeita com os seus livros. Sentia-se mais feliz na varanda, lendo histórias curtas, histórias de amor, contos de terror e de morte, do que na cozinha, esquentando o ventre no fogão e esfriando-o no tanque.

Tinha dado a volta por cima depois de provar o sabor amargo da vida como ela é. Vestida de noiva, depois de ter desposado o doente Molière, que tinha sido brutalmente torturado pelas forças policiais do estado, presenciou a morte da própria mãe, atingida nas costas por uma bala perdida, calibre 22, durante uma perseguição no encalço de Bufo e Spallanzani, os prisioneiros políticos que tinham escapado de Pasárgada, os homens mais procurados pelos órgãos de inteligência do país.

A vida é um mar de histórias. Apavorada ao presenciar a cena execrável da mãe desabando da garupa da motocicleta que era pilotada por seu irmão, a menina de cá saltou do carro nupcial e correu até o corpo inerte da velhota. A poça de coágulos parecia uma rosa vegetal de sangue, só que mais grave e dantesca. Tomou em seu colo a genitora, desferindo no seu rosto quente, mas, inexpressivo, um último gesto de afeição: o beijo no asfalto. Tomada de desespero de causa, sussurrou no seu ouvido morto: “Nem que se passem mil e uma noites, eu e o irmão que tu me deste nos esqueceremos de ti, mãe”. Deus escrevia, por linhas tortas, um romance negro e outras histórias.

Portanto, por causa do drama pessoal e da mais completa falta de liberdade de expressão que vigia no país, Lucia McCartney alimentava uma ojeriza diferenciada pelos homens de farda. Estalou os dedinhos. Macunaíma veio correndo serelepe e saltou direto na rasura do seu colo fofo e quentinho. Afrouxou a coleira do cão. Fez nele cócegas e afagos. De repente, um barulho na porta. Mexiam na maçaneta. O bichinho levantou as orelhas e rosnou com ferocidade. Desta feita, um estrondo aconteceu. Com um pesado coice de coturno, a fechadura foi estourada e um destacamento de cinco homens invadiu a casa. Seu marido estava fora, fazendo exercícios de fisioterapia para recobrar os movimentos do coração partido, depois do inferno pessoal de passar dias sendo judiado por opressores oficiais.

— Feliz ano novo, disse o capitão, entoando a voz da forma mais cínica possível.

— Quem são vocês? O que é isso?

— Meu nome é Mandrake. Capitão Mandrake. Suponho que já tenha ouvido falar de mim.

— Mandrake, a bíblia e a bengala? — as pupilas de Lucia dilataram de pavor.

— O próprio. Deus, acima de tudo. A bengala, minha companheira fiel, um adjutório inseparável desde o atentado covarde de traidores da pátria contra a minha pessoa.

— O que vocês querem, capitão?

— Não se preocupe. Não estupramos mulheres feias. Vocês não merecem. Todos riram do chiste, à exceção de Lúcia e Macunaíma.

— Não entendo.

— Você já leu “O mistério da moto de cristal” para os seus alunos, professora?

— Sim. Claro. É um ótimo livro do Carlos Heitor Cony.

— É uma leitura inadequada para as crianças, sabia?

— Quem disse isso?

— O estado disse isso, senhora. O ato e o fato é que este governo não vai tolerar que as escolas sejam transformadas no harém das bananeiras.

— Não sei do que o senhor está falando.

— Conhece o seminarista?

— O seminarista? Que seminarista?

— O seminarista subversivo.

— Não estou a par, capitão. O tempo livre e o buraco na parede, como o senhor pode notar, eu preencho com os meus livros. Não sei do seu seminarista subversivo. Aliás, infelizmente, não professo nenhum tipo de religião ou fé. O meu ópio é a literatura.

— O castelo, as cidades e os sertões estão repletos de gente da sua laia, senhora, um bando de comunistas incrédulos que não temem o governo, quem dirá, o nosso Pai Celestial.

— Não sou comunista, senhor. Sou uma professora do ensino fundamental que, fundamentalmente, lê livros com os seus alunos, nada mais, nada menos.

— Você votou em Mojo Filter, senhora?

— O voto é secreto, capitão. Mas, para o senhor, eu digo: Não votei em Mojo Filter.

— Temos ordens expressas do secretário da educação para recolher e incinerar livros condenados que aliciam a nossa juventude. Fomos informados que a senhora possui uma vasta biblioteca no seu domicílio. Sim, é verdade, não dá pra negar. O que temos aqui, heim? Caio Fernando. Rubem Fonseca. Nelson Rodrigues. Machado de Assis. Contos de amor, de Rosa Amanda. Guia Millôr da História do Brasil. Diário de um fescenino. A senhora pode me dizer o que vem a ser “fescenino”, professora?

— Lascivo. Pornográfico.

— Pornografia é uma coisa obscena, professora.

— É a fome que é obscena, senhor.

— Na sua opinião.

— Não sou eu quem diz, capitão. Esta frase é do José Saramago.

— Saramago era outro comunista safado. O que mais se pode esperar de um homem que não acredita em Deus? Soldados, recolham os livros. A senhora, por favor, faça calar esse cão insolente e nos ajude a encaixotar as brochuras.

— Com todo respeito, capitão Mandrake, mas, isso é abuso de autoridade.

— A senhora ainda não viu nada, professora. Guardas, levem-na daqui.

— E quanto ao cachorrinho, senhor? Se ficar aqui sozinho vai morrer de sede e de fome.

— Você tem razão, soldado. Vamos poupar de sofrimento este pobre animal.

Então, Mandrake sacou a arma do coldre e disparou duas vezes contra Macunaíma.