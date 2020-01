Aplicativo pesquisa e faz o download e-books gratuitos para leitura offline

O Google Books é um serviço especializado em pesquisar livros, revistas e artigos digitalizados. Com mais de 40 milhões de livros, é um recurso de armazenamento vasto e acessível. E, se o livro estiver disponível para domínio público, o site também oferece a opção de download nos formatos PDF e EPUB. Agora, esse serviço também pode ser acessado pelo celular, com a ajuda do aplicativo Leafster.

O Leafster ajuda o usuário a pesquisar os livros com download grátis no Google Books, armazenando os arquivos no smartphone para leitura offline. Para encontrar as obras em domínio público, basta abrir o aplicativo e escolher a opção “Public Domain Books” e digitar o nome do autor ou do livro.

Para ler online, clique em “Read Now”, e para baixar toque no ícone da seta no canto direito superior da tela. O livro ficará disponível na pasta “Downloads”. O aplicativo é totalmente gratuito e não exige cadastro ou login, mas ainda não possui versão para iPhone (iOS), apenas para smartphones com sistema Android.

