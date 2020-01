10 bons filmes para ver na Netflix em 2020

A Lavanderia (2019), Steven Soderbergh

Ramón e Jürgen são sócios do escritório de advocacia Mossack Fonseca, na Cidade do Panamá. Atendendo alguns dos homens mais poderosos do mundo, eles participam de todos os tipos de fraudes financeiras para continuar beneficiando seus clientes. Quando o marido de Ellen Martin morre, ela descobre que a apólice do seu seguro de vida era falsa. Sem receber o dinheiro, ela começa a investigar o caso e acaba descobrindo os golpes de Ramón e Jürgen.