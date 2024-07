O filme mais assistido no ano em que você nasceu: reviva essa nostalgia (de 1930 a 2023)

O cinema, esse maravilhoso meio de contar histórias, se popularizou de verdade no âmbito global durante a década de 1920. Contudo, não parou por aí, pois cada década subsequente trouxe suas próprias inovações que transformaram a sétima arte, incluindo a introdução dos filmes sonoros, das animações coloridas e dos efeitos visuais deslumbrantes.

A revista norte-americana “Reader’s Digest” decidiu prestar homenagem à evolução do cinema ao publicar uma lista meticulosamente compilada, que apresenta o filme mais popular de cada ano, abrangendo uma extensa linha do tempo desde 1930 até 2022.

Entre as obras destacadas, temos “Branca de Neve e os Sete Anões”, lançado em 1937, que não apenas conquistou o coração do público, mas também sinalizou o nascimento de um fenômeno que dominaria as décadas seguintes: os filmes de animação. De forma semelhante, o sucesso estrondoso de “Batman”, em 1989, marcou o advento das rentáveis franquias de super-heróis que continuam a florescer até os dias atuais.

Uma constatação interessante é que, entre todas as mentes criativas que contribuíram para a evolução do cinema, o diretor que mais se destaca na lista do “Reader’s Digest” é Steven Spielberg, com seis de seus filmes sendo considerados os mais assistidos em seus respectivos anos de lançamento.

Então, se você está curioso para saber qual foi o filme mais popular no ano do seu nascimento, ou simplesmente quer relembrar quais foram os grandes sucessos de cada ano, não deixe de conferir a lista completa abaixo.

1930 — Aventuras de Tom Sawyer (John Cromwell)



Baseado no clássico literário de Mark Twain, este filme acompanha as travessuras e as explorações de Tom Sawyer, um menino audacioso que vive às margens do Rio Mississippi na América do século 19.

1931 — Frankenstein (James Whale)



Adaptação seminal do romance de Mary Shelley, o filme é uma história de terror sobre um cientista obcecado, Dr. Frankenstein, que cria uma criatura monstruosa, trazendo-a à vida através de meios científicos não convencionais.

1932 — O Expresso de Xangai (Josef von Sternberg)



Drama romântico ambientado no turbulento cenário de uma China em guerra, onde passageiros de diferentes origens se encontram em um trem expresso, com destaque para o complicado relacionamento entre uma sobrevivente e um oficial do exército.

1933 — King Kong (Merian C. Cooper e Ernest B. Schoedsack)



Uma equipe de cineastas descobre uma ilha remota habitada por uma criatura gigantesca e pré-histórica, King Kong, que se apaixona pela atriz principal, resultando em caos quando eles tentam levá-lo para Nova York.

1934 — Aconteceu Naquela Noite (Frank Capra)



Comédia romântica que narra a história de uma herdeira rica que foge de casa e se une a um repórter desesperado por uma história. O filme é conhecido por sua química no ecrã e diálogos espertos.

1935 — O Grande Motim (Frank Lloyd)



Baseado em eventos históricos do motim a bordo do HMS Bounty, este filme dramatiza o rigoroso capitão Bligh, cujo tratamento severo leva sua tripulação à revolta.

1936 — Tempos Modernos (Charlie Chaplin)



Comédia clássica que satiriza a vida industrial, com Chaplin no papel do operário de fábrica atrapalhado, enfrentando as adversidades e absurdos da vida moderna e da era da máquina.

1937 — Branca de Neve e os Sete Anões (David Hand e Wilfred Jackson)



O primeiro longa-metragem de animação da Disney, é uma adaptação encantadora do conto de fadas dos Irmãos Grimm, apresentando a inocente Branca de Neve, a Rainha Má, os sete anões e o famoso espelho mágico.

1938 — As Aventuras de Robin Hood (Michael Curtiz e William Keighley)



Um vibrante filme de ação e aventura que segue Robin Hood e seu bando de foras-da-lei enquanto lutam contra a injustiça no reino do Príncipe João.

1939 — E O Vento Levou (Victor Fleming)



Uma épica história de amor ambientada durante a Guerra Civil Americana, focada na impetuosa Scarlett O’Hara e no charmoso Rhett Butler, considerada uma das maiores produções cinematográficas de todos os tempos.

1940 — Pinóquio (Hamilton Luske e Wilfred Jackson)



Este clássico da Disney é a história de um boneco de madeira trazido à vida por uma fada, que embarca em várias aventuras na busca de se tornar um menino de verdade.

1941 — Sargento York (Howard Hawks)



Baseado na verdadeira história de Alvin York, um dos soldados americanos mais condecorados da Primeira Guerra Mundial, o filme narra seu caminho da vida rural à proeminência militar.

1942 — Bambi (David Hand, James Algar)



Outro tesouro animado da Disney, Bambi é a história de um jovem cervo que enfrenta o crescimento e a sobrevivência na floresta após a perda de sua mãe.

1943 — Forja de Heróis (Michael Curtiz)



Um filme de guerra que acompanha a vida de cadetes em uma academia militar, abordando suas lutas pessoais e o caminho para se tornarem soldados.

1944 — O Bom Pastor (Lei McCarey)



Drama que retrata a vida de um padre católico em uma paróquia da cidade e suas tentativas de guiar sua congregação através dos desafios da vida cotidiana.

1945 — Mom and Dad (William Beaudine)



Uma peça educacional disfarçada de drama, que aborda temas de saúde sexual e reprodutiva, contando a história de uma jovem que enfrenta uma gravidez indesejada.

1946 — A Felicidade Não se Compra (Frank Capra)



Este clássico do Natal conta a história de George Bailey, um homem que está prestes a tirar a própria vida no Dia de Natal, mas é salvo por um anjo que lhe mostra o que a vida teria sido se ele nunca tivesse existido.

1947 — Entre o Amor e o Pecado (Otto Preminger e John M. Stahl)



Este drama conta a história de uma mulher jovem e ambiciosa que entra em um casamento por conveniência com um homem rico e mais velho, mas logo se vê em um triângulo amoroso.

1948 — A Cova da Serpente (Anatole Litvak)



Baseado no romance de Mary Jane Ward, este filme é uma representação dramática e sombria da vida dentro de um hospital psiquiátrico, contada através dos olhos de uma paciente.

1949 — Sansão e Dalila (Cecil B. DeMille)



Uma grandiosa interpretação bíblica da história de Sansão, o homem com força sobre-humana, e Dalila, a mulher que o trai, trazendo sua ruína.

1950 — Cinderela (Clyde Geronimi e Hamilton Luske)



Outra clássica animação da Disney, Cinderela é a história de uma jovem mulher maltratada pela madrasta e suas irmãs, que com a ajuda de uma fada madrinha, tem a chance de ir ao baile real.

1951 — Quo Vadis (Mervyn LeRoy)



Este filme épico bíblico se passa na Roma Antiga durante o reinado do imperador Nero, explorando temas de fé, tirania e amor.

1952 — O Maior Espetáculo da Terra (Cecil B. DeMille)



Uma dramática história de bastidores do circo Ringling Bros. e Barnum & Bailey, retratando a vida dos artistas de circo e as dificuldades e perigos do show business.

1953 — Peter Pan (Clyde Geronimi e Wilfred Jackson)



Baseado na obra de J.M. Barrie, este filme de animação da Disney apresenta a história do menino que nunca cresce e suas aventuras na Terra do Nunca com Wendy e seus irmãos.

1954 — Janela Indiscreta (Alfred Hitchcock)



Neste thriller de suspense, um fotógrafo com a perna engessada passa o tempo espiando seus vizinhos através de sua janela, até que começa a suspeitar que um deles cometeu um assassinato.

1955 — A Dama e O Vagabundo (Clyde Geronimi e Hamilton Luske)



Um clássico filme de animação da Disney sobre o romance entre uma mimada cocker spaniel chamada Lady e um vira-lata de rua chamado Vagabundo.

1956 — Os Dez Mandamentos (Cecil B. DeMille)



Um dos mais grandiosos filmes bíblicos já feitos, retratando a história de Moisés desde seu nascimento até conduzir os Hebreus para fora do Egito.

1957 — A Ponte do Rio Kwai (David Lean)



Um épico filme de guerra sobre prisioneiros britânicos que são forçados a construir uma ponte para seus captores japoneses na Birmânia durante a Segunda Guerra Mundial.

1958 — No Sul do Pacífico (Joshua Logan)



Musical ambientado na Polinésia durante a Segunda Guerra Mundial, contando a história de amor entre uma enfermeira da Marinha e um plantador francês maduro.

1959 — Ben-Hur (William Wyler)



Este épico histórico segue a vida de Judah Ben-Hur, um príncipe judeu que é traído e enviado à escravidão por um amigo romano, mas retorna para buscar vingança.

1960 — A Família Robinson (Ken Annakin)



Uma adaptação cinematográfica do livro “The Swiss Family Robinson”, sobre uma família suíça naufragada em uma ilha deserta onde deve usar engenhosidade para sobreviver.

1961 — A Guerra dos Dálmatas (Wolfgang Reitherman e Hamilton Luske)



Em uma das mais amadas animações da Disney, um casal de dálmatas deve resgatar seus filhotes sequestrados pela vilã Cruella De Vil, que quer usar suas peles para fazer um casaco.

1962 — O Mais Longo dos Dias (Ken Annakin e Andrew Marton)



Filme épico de guerra que retrata o Dia D, a invasão aliada da Normandia na Segunda Guerra Mundial, contada a partir de múltiplas perspectivas.

1963 — Cleópatra (Joseph L. Mankiewicz)

Biografia cinematográfica da rainha do Egito antigo, destacando seus relacionamentos com Júlio César e Marco Antônio, apresentada em grande escala e com ricos detalhes históricos.

1964 — Mary Poppins (Robert Stevenson)



Musical da Disney sobre uma governanta mágica que chega para cuidar de duas crianças travessas em Londres e lhes ensina lições valiosas através de magia e música.

1965 — A Noviça Rebelde (Robert Wise)



Este amado musical segue a história de Maria, uma alegre noviça que deixa o convento para se tornar governanta dos sete filhos do Capitão Von Trapp na Áustria pré-guerra.

1966 — A Bíblia (John Huston)



Este filme épico retrata várias histórias do Antigo Testamento, incluindo a criação do mundo, Noé e o dilúvio, e a história de Abraão.

1967 — Mogli: O Menino Lobo (Wolfgang Reitherman)



Baseado no livro de Rudyard Kipling, este filme animado da Disney conta a história de Mogli, um menino criado por lobos na selva indiana.

1968 — Funny Girl, A Garota Genial (William Wyler e Herbert Ross)



Este musical biográfico apresenta a vida da estrela do Ziegfeld Follies, Fanny Brice, e sua tumultuada relação com o jogador profissional Nick Arnstein.

1969 — Butch Cassidy (George Roy Hill)



Western que conta a história de dois foras-da-lei, Butch Cassidy e Sundance Kid, enquanto eles tramam assaltos e tentam fugir da lei.

1970 — Love Story: Uma História de Amor (Arthur Hiller)



Drama romântico que narra o amor trágico entre um estudante rico de Harvard e uma estudante de música menos afortunada.

1971 — Billy Jack (Tom Laughlin)



Um veterano da Guerra do Vietnã usa suas habilidades marciais para proteger um grupo de crianças em uma escola progressista dos abusos da cidade pequena.

1972 — O Poderoso Chefão (Francis Ford Coppola)



Um dos mais célebres filmes de todos os tempos, narra a saga da família Corleone na máfia de Nova York, com Marlon Brando como o patriarca Don Vito Corleone.

1973 — O Exorcista (William Friedkin)



Clássico do terror que conta a aterrorizante história de uma menina possuída por um demônio, e os esforços desesperados de sua mãe e dois padres para salvá-la.

1974 — Banzé no Oeste (Mel Brooks)



Paródia do gênero western que acompanha as aventuras de um xerife negro em uma pequena cidade do Velho Oeste.

1975 — Tubarão (Steven Spielberg)



Thriller de suspense que segue uma cidade costeira aterrorizada por um grande tubarão branco, e o esforço de três homens para caçá-lo.

1976 — Rocky, Um Lutador (John G. Avildsen)



Drama esportivo que retrata a vida de Rocky Balboa, um pequeno boxeador da Filadélfia que recebe a chance de lutar pelo campeonato mundial de pesos-pesados.

1977 — Guerra nas Estrelas (George Lucas)



O filme original da lendária saga Star Wars, segue a jornada de Luke Skywalker para se tornar um cavaleiro Jedi e enfrentar o maligno Império Galáctico.

1978 — Grease: Nos Tempos da Brilhantina (Randal Kleiser)



Musical clássico sobre o romance de verão entre o bad boy Danny e a boa menina Sandy, que se reúnem inesperadamente no último ano do ensino médio.

1979 — Kramer Vs. Kramer (Robert Benton)



Drama que detalha um doloroso divórcio e a subsequente batalha pela custódia entre Ted Kramer e sua ex-esposa Joanna.

1980 — Star Wars: O Império Contra-Ataca (Irvin Kershner)



O segundo filme da trilogia original de Star Wars, onde as forças rebeldes continuam a lutar contra o Império, enquanto Luke Skywalker treina para ser um Jedi com Yoda.

1981 — Indiana Jones e os Caçadores da Arca Perdida (Steven Spielberg)



O primeiro filme da série Indiana Jones, segue o arqueólogo aventureiro enquanto ele tenta superar os nazistas na busca pela Arca da Aliança.

1982 — E.T.: O Extraterrestre (Steven Spielberg)



Uma emocionante aventura de ficção científica sobre um menino que faz amizade com um alienígena perdido na Terra e ajuda-o a encontrar o caminho de volta para casa.

1983 — O Retorno do Jedi (Richard Marquand)



O último filme da trilogia original de Star Wars, onde a Aliança Rebelde faz um ataque final ao Império enquanto Luke Skywalker confronta Darth Vader e o Imperador.

1984 — Os Caça-Fantasmas (Ivan Reitman)



Comédia de ação sobre um grupo de parapsicólogos que começam um negócio de eliminação de fantasmas em Nova York.

1985 — De Volta Para o Futuro (Robert Zemeckis)



Um clássico da ficção científica que segue um adolescente enquanto ele viaja no tempo para a década de 1950 e tem que garantir que seus pais se apaixonem para assegurar sua própria existência.

1986 — Top Gun: Ases Indomáveis (Tony Scott)



Ação e drama acompanham a jornada de um jovem piloto da Marinha, Maverick, enquanto ele se esforça para se tornar o melhor piloto de caça na elite Top Gun.

1987 — Três Solteirões e um Bebê (Leonard Nimoy)



Comédia sobre três amigos solteirões que de repente precisam cuidar de um bebê deixado na porta deles.

1988 — Rain Man (Barry Levinson)



Drama que segue a história de um homem egoísta que descobre que tem um irmão autista, que é o beneficiário de uma grande herança.

1989 — Batman (Tim Burton)



O Homem-Morcego enfrenta o Coringa nesse filme que redefiniu o gênero de super-heróis e trouxe uma abordagem mais sombria ao personagem.

1990 — Esqueceram de Mim (Chris Columbus)



Comédia clássica de Natal sobre um menino de 8 anos que, esquecido por sua família durante as férias de Natal, precisa defender sua casa de dois ladrões.

1991 — A Bela e a Fera (Gary Trousdale e Kirk Wise)



Nesta animação clássica da Disney, uma jovem chamada Bela se torna prisioneira de uma Fera em um castelo encantado, apenas para se apaixonar por ele.

1992 — Aladdin (Ron Clements e John Musker)



Em outra adorada animação da Disney, um jovem trapaceiro chamado Aladdin encontra uma lâmpada mágica contendo um gênio que pode conceder três desejos.

1993 — Jurassic Park (Steven Spielberg)



Um épico de ficção científica que segue um grupo de cientistas visitando um parque temático de dinossauros criados a partir de DNA pré-histórico.

1994 — O Rei Leão (Rob Minkoff e Roger Allers)



Um jovem leão chamado Simba deve superar a traição e a tragédia para assumir seu lugar legítimo como rei da Savana Africana.

1995 — Toy Story: Um Mundo de Aventuras (John Lasseter)



A primeira longa-metragem da Pixar apresenta um grupo de brinquedos que ganham vida quando humanos não estão por perto.

1996 — Independence Day (Roland Emmerich)



Um grande sucesso de bilheteria, esse filme de ficção científica mostra a luta da humanidade para repelir uma invasão alienígena em massa.

1997 — Titanic (James Cameron)



Uma história épica de amor e tragédia, centrada no desastre do navio Titanic em 1912.

1998 — O Resgate do Soldado Ryan (Steven Spielberg)



Um filme de guerra intensamente realista, seguindo um grupo de soldados na Segunda Guerra Mundial em uma missão para resgatar um paraquedista cujos irmãos foram mortos em ação.

1999 — Star Wars: Episódio 1: A Ameaça Fantasma (George Lucas)



O início da trilogia prequel de Star Wars, estabelecendo a história de Anakin Skywalker, o futuro Darth Vader.

2000 — O Grinch (Ron Howard)



Adaptação do conto clássico de Dr. Seuss sobre uma criatura verde e rabugenta que planeja arruinar o Natal.

2001 — Harry Potter e a Pedra Filosofal (Chris Columbus)



O primeiro filme da série de sucesso, baseado nos livros de J.K. Rowling, segue a jornada de Harry Potter em sua primeira aventura em Hogwarts.

2002 — Homem-Aranha (Sam Raimi)



A primeira entrada na trilogia de Sam Raimi sobre o super-herói Homem-Aranha, com Tobey Maguire no papel principal.

2003 — Senhor dos Anéis: O Retorno do Rei (Peter Jackson)



O capítulo final da trilogia épica do Senhor dos Anéis, acompanhando a conclusão da jornada de Frodo para destruir o Um Anel.

2004 — Shrek 2 (Andrew Adamson, Conrad Vernon)



Nesta sequência do filme original, Shrek e Fiona enfrentam um novo desafio ao visitar os pais dela.

2005 — Star Wars: Episódio 3: A Vingança dos Sith (George Lucas)



O último filme da trilogia prequel de Star Wars, mostrando a queda de Anakin Skywalker e sua transformação em Darth Vader.

2006 — Piratas do Caribe: O Baú da Morte (Gore Verbinski)



Nesta sequência, Jack Sparrow se depara com novos perigos quando um inimigo do passado retorna com uma dívida a ser paga.

2007 — Homem-Aranha 3 (Sam Raimi)



No último filme da trilogia de Sam Raimi, Peter Parker enfrenta novos inimigos e luta contra sua própria escuridão interna.

2008 — Batman, O Cavaleiro das Trevas (Christopher Nolan)



O segundo filme da trilogia de Nolan apresenta a atuação icônica de Heath Ledger como o Coringa.

2009 — Avatar (James Cameron)



Uma narrativa épica de ficção científica ambientada no planeta Pandora, onde humanos exploram e entram em conflito com os nativos, os Na’vi.

2010 — Toy Story 3 (Lee Unkrich)



No terceiro filme da franquia, os brinquedos enfrentam uma crise quando seu dono, Andy, se prepara para ir para a faculdade.

2011 — Harry Potter e as Relíquias da Morte: Parte 2 (David Yates)



O filme final na série Harry Potter conclui a saga com a épica Batalha de Hogwarts e o confronto final entre Harry e Voldemort.

2012 — Os Vingadores (Joss Whedon)



A reunião dos principais heróis da Marvel, incluindo Homem de Ferro, Capitão América, Thor, Hulk, Viúva Negra e Gavião Arqueiro, para enfrentar a ameaça de Loki e seu exército alienígena.

2013 — Jogos Vorazes: Em Chamas (Francis Lawrence)



Na sequência da popular série de filmes, Katniss Everdeen é forçada a competir em uma edição especial dos Jogos Vorazes.

2014 — Sniper Americano (Clint Eastwood)



Baseado em uma história real, este filme segue a vida de Chris Kyle, um atirador de elite da Marinha dos EUA que se torna um dos atiradores mais letais da história militar americana.

2015 — Star Wars 7: O Despertar da Força (J. J. Abrams)



O início da trilogia sequel de Star Wars apresenta uma nova geração de heróis e vilões, ao lado dos favoritos originais.

2016 — Rogue One: Uma História Star Wars (Gareth Edwards)



Situado imediatamente antes do primeiro filme Star Wars, este spin-off conta a história de como os planos da Estrela da Morte foram roubados pela Aliança Rebelde.

2017 — A Bela e a Fera (Bill Condon)



Nesta reimaginação em live-action do clássico de animação da Disney, Bela, uma jovem inteligente e independente, é feita prisioneira por uma Fera em seu castelo.

2018 — Vingadores: Guerra Infinita (Anthony e Joe Russo)



O encontro épico de super-heróis da Marvel contra Thanos, que busca reunir as Joias do Infinito para destruir metade da vida no universo.

2019 — Vingadores: Ultimato (Anthony e Joe Russo)



A culminação do Universo Cinematográfico Marvel até o momento, os Vingadores sobreviventes e seus aliados trabalham para reverter os danos causados por Thanos em Guerra Infinita.

2020 — Demon Slayer — Mugen Train: O Filme (Haruo Sotozaki)



Sequência do anime de sucesso “Demon Slayer”, este filme acompanha Tanjiro e seus amigos enquanto embarcam em uma nova missão em um trem misterioso.

2021 — Homem-Aranha: Sem Volta para Casa (Jon Watts)



Na sequência explosiva de Homem-Aranha: Longe de Casa, Peter Parker lida com a revelação de sua identidade ao mundo e a ameaça multiversal.

2022 — Avatar: O Caminho da Água (James Cameron)



A tão esperada sequência do épico de ficção científica de James Cameron, Avatar, traz os personagens originais para uma nova aventura em Pandora.

2023 — Barbie (Greta Gerwig)



O filme reimagina a icônica boneca ao seguir sua jornada de autodescoberta fora de Barbieland. Através de desafios no mundo real, Barbie aprende a abraçar suas imperfeições e encontra seu verdadeiro propósito.