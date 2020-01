10 ganhadores do Oscar de Melhor Filme para assistir na Netflix

Quem Quer Ser Um Milionário? (2009), Danny Boyle

Jamal Malik é um rapaz de 18 anos que cresceu nas favelas de Mumbai, na Índia. Ele é chamado para participar da versão indiana do programa de TV “Quem Quer Ser Um Milionário?”, concorrendo a 20 milhões de rúpias. Sua experiência de vida o ajuda a responder as perguntas do show e ele se torna um milionário. Mas, o apresentador do programa e a polícia desconfiam da honestidade do garoto. Para provar sua inocência, Jamal conta aos policiais a história de sua vida.