Universidade da Bélgica oferece bolsas de até 10 mil euros para pós-graduação

A KU Leuven, Universidade Católica de Leuven, na Bélgica, está com as inscrições abertas para o programa Science@Leuven Scholarships, que oferece bolsas de mestrado para estudantes estrangeiros. As bolsas cobrem integralmente os cursos e oferecem também uma quantia adicional para cobrir os custos do aluno no país. Esse valor varia, mas pode chegar a 10 mil euros (mais de R$ 45 mil na cotação atual).

Os cursos de mestrado oferecidos abrangem as mais diferentes áreas do conhecimento, como astrofísica, biologia, química, geografia, matemática e desenvolvimento sustentável. Para se candidatar à bolsa, é necessário inicialmente se inscrever em um dos mestrados. Cada um tem seus requisitos específicos, mas geralmente são exigidos documentos como histórico acadêmico, cartas de recomendação e comprovação de proficiência em inglês.

Após a conclusão dessa primeira etapa, o estudante receberá uma mensagem informando que a inscrição foi enviada com êxito. É importante tirar um print desta mensagem, pois a captura de tela será usada na candidatura à bolsa de estudos Science@Leuven, que deve ser feita neste link. A bolsa pode ser solicitada logo após a inscrição no mestrado. Não é necessário esperar até ser aceito(a).

A data limite para as inscrições é dia 15 de fevereiro de 2020. O resultado está previsto para o mês de maio. Inicialmente, a bolsa é válida para o primeiro ano do curso, mas pode ser renovada de acordo com o desempenho acadêmico do aluno. Para conferir todas as informações, clique aqui.