Considerada o maior clássico das revistas em quadrinhos, a Action Comics #1 foi publicada em 1938, nos Estados Unidos, pela “Detective Comics Inc”, empresa que posteriormente foi incorporada à DC Comics. Por trazer a primeira história do Super-Homem, tornou-se um dos itens colecionáveis mais valiosos, a HQ mais procurada em todo o mundo. O último exemplar leiloado, em 2014, foi arrematado pelo valor recorde de 3,2 milhões de dólares. A publicação reuniu histórias de vários super-heróis, entre eles o Super-Homem. Embora alguns indícios apontem que o personagem já existia desde 1933, a Action Comics #1 trouxe a primeira história do herói escrita e desenhada por seus criadores, Jerry Siegel e Joe Shuster. De acordo com Jack Liebowitz, um dos sócios da Detective Comics, a escolha do Super-Homem para ilustrar a capa foi “quase acidental”, devido ao prazo limitado para o fechamento da revista. Mas, em pouco tempo mostrou-se a melhor escolha, já que o personagem tornou a Action Comics um fenômeno.

Para os fãs das histórias em quadrinhos, há uma boa notícia: essa revista milionária está disponível para leitura e download gratuito na internet. Para baixar, basta clicar no link abaixo e escolher um dos formatos disponíveis no lado direito da tela. Entre os mais comuns, estão PDF, Torrent, ePUB e Kindle (para dispositivo de leitura Amazon).

Clique aqui para acessar: Action Comics 1, a HQ de 3,2 milhões de dólares, disponível para download gratuito