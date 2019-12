Ler livros não dói, não cega e não provoca impotência sexual

Longe? Longe é um lugar que não existe. Em busca do tempo perdido, lá estava eu, Tristram Shandy, o estrangeiro, frente a frente com os caninos brancos do cão dos Baskerville. Não sei se por crime e castigo, se por orgulho e preconceito, eu tinha a missão de subir a montanha mágica, que pertencia aos irmãos Karamázov, para resgatar, pasmem os senhores, ninguém mais, ninguém menos do que o pequeno príncipe, filho de Romeu e Julieta, neto predileto do Rei Lear, o caçador de pipas que se perdera pelos campos incutido em brincar o jogo da amarelinha e a tocar o tambor. A época da inocência, vocês sabem.

Foi uma verdadeira odisseia fugir da sanha assassina daquele animal raivoso. Se não cumprisse o meu intento até 1984, estaria definitivamente condenado a uma temporada no inferno: cem anos de solidão trabalhando numa lavoura arcaica como o apanhador no campo de centeio. Numa longa jornada noite adentro, despistei o meu algoz, valendo-me da mesma diligência e astúcia do engenhoso fidalgo Dom Quixote de la Mancha. O processo foi relativamente simples: montado sobre as asas da pomba, cruzei o trópico de câncer e o meridiano de sangue e, em pouco tempo, atingi o topo da montanha onde pude, finalmente, enxergar o grande sertão: veredas.

A terra desolada e o deserto dos tártaros passavam longe dali. Como não estivesse entre as flores do mal, deparei com o príncipe brincando naquele paraíso perdido. Um delicado delírio. A insustentável leveza do ser. Folhas de relva flutuavam sob o som e a fúria do vento. Não por acaso, o local era conhecido entre os maias e os miseráveis como o morro dos ventos uivantes. O leopardo e o lobo da estepe passavam pelo garoto sem ímpetos de devorá-lo. A cena do menino brincando sozinho produzia em mim, o homem sem qualidades, grandes esperanças, a utopia, a metamorfose que eu tanto ansiava. O sol é para todos, pensei, com a mesma altivez de um Ulysses.

Repentinamente, a náusea me atinge. Sinto saudades de Anna Kariênina, a minha amada. A morte de Virgílio vem-me à lembrança. Um sopro de vida. Um incidente em Antares. Morreu o nosso filhinho, ainda criança, sob as rodas das carruagens de fogo. Penso no doutor Fausto, o médico e o monstro que me prescrevera pílulas contra a guerra e paz que maltratavam o meu peito. Era a peste a me devorar os neurônios, criando em minha mente devaneios em prol de um admirável mundo novo. Eu padecia de ilusões perdidas.

Enquanto agonizo, o garoto brinca como se fora eu o homem invisível numa terra sonâmbula. As crianças não sabem que, regra geral, a condição humana é malvada. Desapercebido da minha presença, alheio aos meus dilemas existenciais, diante da dor dos outros, o menino ri e se diverte, como já fizera a menina que roubava livros. Ele sequer suspeita por quem os sinos dobram e que essas são apenas a vida e as opiniões do cavalheiro Tristam Shandy, o contador de histórias extraordinárias.