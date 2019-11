NOW disponibiliza pré-estreia de “O Píer”, nova série dos criadores de “La Casa de Papel”

“La Casa de Papel” é um dos maiores fenômenos de audiência da Netflix e os criadores do seriado, Álex Piña e Esther Martínez Lobato, pretendem repetir a fórmula do sucesso em “O Píer”, nova série que estreia no dia 23 de novembro, no canal Lifetime. Mas, os clientes Claro TV já podem assistir com exclusividade os dois primeiros episódios no NOW.

“O Píer” conta a história da viúva Alejandra, que descobre que seu ex-marido, Óscar, levava uma vida dupla. Enquanto era casado com ela, também mantinha um relacionamento com a aventureira Veronica, com quem chegou a ter uma filha. Para descobrir o que levou Óscar a traí-la, Alejandra se aproxima de Veronica sem dizer quem realmente é. Com o passar do tempo, as duas acabam se envolvendo.

A série tem como protagonista o ator Álvaro Morte, que interpretou o “Professor” em “La Casa de Papel”. As outras atrizes também já são conhecidas do público. Irene Arcos, que faz Veronica, já participou das séries “Elite” e “Vis a Vis”, enquanto Verónica Sánchez, que dá vida à Alejandra, atuou em “Os Serranos”.

Além de receber antecipadamente os primeiros episódios de “O Píer”, a Claro também foi convidada para a coletiva oficial da série, realizada na Cidade do México. Na ocasião, a equipe da Claro entrevistou os atores Álvaro Morte e Irene Arcos, e preparou um conteúdo exclusivo para os assinantes, que poderá ser visto nas redes sociais da marca. Mas, no canal do YouTube já tem uma prévia do que aconteceu durante o encontro com os atores da série.

Os episódios de “O Píer” vão ao ar todos os sábados, às 21h40. Durante a semana, ficarão disponíveis no NOW na seção Programas de TV, basta escolher a opção “Lifetime”. A programação do NOW pode ser assistida no canal 1 da TV, no site ou em tablets e smartphones pelo aplicativo, que possui uma versão para smartphones Android, no Google Play, e para Apple, na App Store.