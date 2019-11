Dez filmes eróticos para assistir no Amazon Prime Video

O Amazon Prime Video, serviço de streaming da empresa de comércio online Amazon, possui um catálogo que mistura clássicos do cinema com filmes atuais e aclamados pela crítica. E, para quem deseja fugir do tradicional, a plataforma também oferece vários títulos sensuais, proibidos para menores de 18 anos. A Revista Bula vasculhou o acervo do Prime Video e reuniu em uma lista os dez melhores filmes eróticos disponíveis. Entre os selecionados, estão “Acrimônia” (2018), um suspense de Tyler Perry; e “A Chave” (1983), dirigido por Tinto Brass. Os longas estão organizados de acordo com o ano de lançamento.

Calmaria (2019), Steven Knight Baker é um homem solitário, que trabalha conduzindo um barco turístico em uma pacata ilha do Caribe. Mas, tudo muda quando a sedutora Karen, sua ex-mulher, reaparece pedindo ajuda. Karen pede que Baker mate seu atual marido, que é violento e abusivo. Em troca, ele receberá uma grande quantia de dinheiro, que pode mudar sua vida. Mesmo indeciso sobre o crime, Baker se reaproxima de Karen.

Acrimônia (2018), Tyler Perry Melinda sempre foi uma esposa dedicada, mas acaba se cansando de ficar ao lado de Robert, que é um homem desonesto e faz com que a ela perca a casa de sua família. Ela pede o divórcio e alguns meses depois descobre que Robert ficou rico e vai se casar com outra mulher. Certa de que o ex lhe deve todo o tempo e dinheiro perdido, Melinda vai atrás de vingança.

Very Good Girls (2014), Naomi Foner Gyllenhaal Lilly e Gerri são melhores amigas desde a infância. Nas últimas férias do ensino médio, elas fazem um pacto: perderão a virgindade antes do início das aulas na faculdade. Gerri se apaixona por David, um artista de rua. Mas, ele se interessa por Lilly, e começa a persegui-la. Com medo da reação da amiga, Lilly começa a se encontrar secretamente com David.

Grandes Momentos (2012), Michael Mohan O filme acompanha os relacionamentos amorosos das irmãs Sarah e Beth. Ao ser pedida em casamento, Sarah se sente pressionada e termina o namoro com Kevin. Ela decide ficar sozinha para pensar na própria vida, logo se apaixona por Jonathan, uma paquera antiga. Enquanto isso, Beth está obcecada com os preparativos de seu casamento, o que acaba afastando-a do próprio noivo, Andrew.

O Amor é Imperfeito (2012), Francesca Muci Elena é uma bela e realizada mulher de 35 anos, que tem uma obsessão doentia pela perfeição. Sua vida tranquila muda totalmente quando ela conhece Adriana, uma jovem de 18 anos que lhe oferece paixão e emoção. Mesmo que ache Adriana imatura, ela não consegue se separar. Ao mesmo tempo, Elena se vê envolvida com Hector, um homem mais velho, com quem vislumbra um relacionamento estável.

Acompanhados (2009), Eric Amadio O filme aborda a complexidade das relações modernas por meio das conversas de oito casais após o sexo. Entre os personagens retratados, estão Christopher e Leslie, que fazem sexo casual e estão com medo do compromisso; David e Jordy, que falam sobre a sensação de serem infiéis aos seus cônjuges; e Truddy e Gene, que lembram de quando se conheceram, nos anos 1970, em uma orgia.

Sexo e Café da Manhã (2007), Miles Brandman Elis e Renée são um casal feliz, mas sentem que o relacionamento caiu na rotina e não sabem mais como reacender a paixão. James e Heather também estão com problemas na hora do sexo. Coincidentemente, os dois casais se encontram na palestra de uma terapeuta sexual, onde são encorajados a trocarem de parceiros para quebrar a monotonia. Eles aceitam o desafio, acreditando que irão melhorar suas relações.

Infidelidade (2002), Adrian Lyne Connie é casada com Edward há 11 anos e os dois levam uma vida feliz. Mas, o amor do casal é colocado à prova quando ela se envolve com Paul Martel, um francês. Ao perceber as atitudes suspeitas da esposa, Edward contrata um detetive para segui-la. Ele descobre que está sendo traído e manda matar o amante de Connie. Surpreendentemente, o crime faz com que Connie e Edward se reaproximem.