Entre os especialistas em música, existe um consenso acerca do fato de que algo especial foi perdido na mudança dos discos em mídia física para o streaming digital. Enquanto músicos, produtores e engenheiros se esforçam para reproduzir gravações analógicas antigas nas novas plataformas, os verdadeiros fãs continuam comprando toca-discos e vinis devido à qualidade do som.

Segundo o engenheiro de remasterização de vinil Adam Gonsalves, “a verdadeira riqueza musical está no passado, nas relíquias do único formato totalmente analógico e sem erros”. Mas, poucas instituições podem se dar ao luxo de armazenar milhares de álbuns físicos e muitas raridades estão se perdendo. Por esse motivo, o site Internet Archive está digitalizando os mais de 100 mil vinis da Biblioteca Pública de Boston.

Essa é uma ótima notícia para historiadores, conservacionistas e entusiastas do vinil, pois a digitalização impossibilita a extinção, ainda que os prazeres táteis e visuais sejam insubstituíveis. Atualmente, 1.180 LPs já foram enviados para o site, mas devido a problemas de direitos autorais, 750 estão disponíveis na íntegra, na seção “Unlocked Recordings” (gravações desbloqueadas). Os discos podem ser baixados gratuitamente.

Entre os vinis, estão algumas relíquias, como um álbum com as melhores canções de Jule Styne, um dos maiores compositores da Broadway, gravações da cantora de ópera alemã Elisabeth Schwarzkopf e as aclamadas trilhas sonoras de Ernest Gold, ganhador do Oscar em 1961.

“O vinil continua sendo o mais reverenciado dos formatos musicais por um bom motivo — o qual as futuras gerações descobrirão por si mesmas algum dia”, disse CR Saikley, diretor de projetos especiais do Internet Archive. Para fazer o download gratuito, basta clicar no link abaixo, escolher o vinil desejado e clicar na opção “mp3” no lado direito da tela.

Clique aqui para acessar: De trilhas fundamentais do cinema a clássicos da Broadway: 750 álbuns para download gratuito