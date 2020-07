120 composições clássicas de Ennio Morricone

O cineasta italiano Sergio Leone é considerado o responsável por dar prestígio ao gênero “Spaghetti Western”, ou “Faroeste Espaguete”, que compreende os filmes feitos na Itália e na Espanha, durante os anos 1960, após o declínio do faroeste norte-americano. Ao lado de Leone, trabalhou seu amigo de infância, o compositor Ennio Morricone, que criou as trilhas sonoras. Para os cinéfilos, é impossível pensar no cineasta sem associá-lo ao músico.

Os dois trabalharam juntos pela primeira vez em “Por Um Punhado de Dólares” (1964), estrelado pelo ainda novato Clint Eastwood. O filme foi um sucesso mundial e marcou a parceria de Leone e Morricone, que durou até a morte do cineasta, em 1989. A sintonia entre os dois era tão grande que o compositor escrevia as partituras antes mesmo que Leone começasse a criar o roteiro. Assim, durante as filmagens, a música embalava a interpretação dos atores no set.

Após o primeiro filme ao lado de Leone, as trilhas sonoras de Morricone também se destacaram nos longas “Por Uns Dólares a Mais” (1965), “Três Homens em Conflito” (1966) e “Era Uma Vez no Oeste” (1969. Os dois trabalhavam no projeto do longa “Stalingrado” quando o cineasta morreu. Morricone também compôs para outros diretores e sua última parceria de sucesso foi com Quentin Tarantino, em “Os Oito Odiados” (2015), filme pelo qual ganhou o Oscar de Melhor Trilha Sonora Original.

Para os que desejam conhecer o trabalho do compositor, o canal Open Culture, no Spotify, criou uma playlist com mais de 120 composições de Ennio Morricone, totalizando cinco horas de reprodução. A lista reúne canções de todos os filmes, desde “Por Um Punhado de Dólares” (1964) até “Os Oito Odiados” (2015). Para ouvi-la, é necessário fazer um cadastro no aplicativo e realizar login. Há opção de assinatura gratuita.

Clique no link para ouvir: Dos faroestes de Sergio Leone a Quentin Tarantino: ouça as composições clássicas de Ennio Morricone