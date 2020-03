Cenas sensuais que as atrizes de Hollywood se arrependeram de fazer

As cenas de nudez são comuns em Hollywood e todos os atores sabem que terão que fazê-las em determinado momento. Alguns encaram com naturalidade, enquanto outros se apavoram, com medo da exposição. Além disso, com o surgimento do #MeToo, movimento que denunciou agressões e assédios nos bastidores de Hollywood, muitas atrizes relataram que foram obrigadas a fazer coisas que não queriam durante as gravações. Com base em relatos e entrevistas, a Revista Bula reuniu dez casos em que intérpretes se arrependeram de fazer cenas de nudez, tanto pela repercussão em sites pornôs quanto pelo desconforto no set de filmagens.

Sharon Stone — Instinto Selvagem (1992) Em uma das cenas mais famosas de “Instinto Selvagem”, Sharon Stone aparece sem calcinha. Ela disse ao site Express que o diretor lhe garantiu que ela não seria exposta. “O diretor falou que o branco da minha calcinha estava atrapalhando e me pediu para tirá-la. Eu hesitei, mas ele disse que não apareceria nada. Então, quando assisti o filme no cinema, com um monte de gente, foi um choque”, disse Sharon.

Kate Winslet — Titanic (1997) Com certeza, Titanic foi a grande oportunidade na carreira de Kate Winslet, mas a atriz não gosta de se lembrar de uma das cenas mais famosas, em que sua personagem, Rose, fica totalmente nua para ser desenhada pelo amante, Jack. “Essa imagem ainda me assombra, é muito desconfortável. Gostaria de não ter mostrado tanto, mas eu era jovem e pensava que tinha algo a provar”, disse Kate.

Halle Berry — A Última Ceia (2001) Em 2002, Halle Berry entrou para a história como a primeira mulher negra a ganhar o Oscar de Melhor Atriz. Ela foi premiada por sua atuação em “A Última Ceia”. Halle diz que não se arrepende das cenas em que aparece nua, mas acredita que eram desnecessárias. “Não acho que a nudez era necessária ali. Você pode fazer qualquer filme, nunca mostrar nada e está tudo bem. Foi uma escolha ousada da minha parte”, afirmou a atriz.

Mary-Louise Parker — Weeds (2005) Mary Louise Parker, que interpretava a traficante Nancy na série “Weeds”, não gostou de ficar nua na quarta temporada da série. Em uma cena na banheira, ela mostrou os seios contra sua vontade. “Eu briguei com o diretor, pois achei desnecessário. Eu sabia que as imagens iriam parar na internet com títulos como ‘Mary-Louise mostra os mamilos’. Fui forçada a fazer essa cena”, disse à Revista More.

Natalie Portman — Hotel Chevalier (2007) Em 2007, Natalie Portman protagonizou o curta-metragem “Hotel Chevalier”, escrito e dirigido por Wes Anderson. No mesmo ano, em uma entrevista à revista “Parade”, ela afirmou que não se sentiu à vontade nas cenas de nudez. “Eu realmente sinto muito por não ter seguido a minha intuição. Agora, vou acreditar mais nela. Às vezes, a coisa mais poderosa que você pode dizer é não”, disse a atriz.

Jessica Brown Findlay — Albatroz (2011) Famosa pelas séries “Downtown Abbey” (2011) e “Harlots” (2017), a atriz Jessica Brown se arrepende de algumas escolhas que fez no início da carreira. No filme “Albatroz”, ela mostrou os seios em uma cena, mas disse que não faria isso novamente. “Foi uma ingenuidade minha. Eu não tinha ideia do que estava acontecendo e pensei que seria filmada por trás. Eu não sabia que podia dizer não”, disse ela à “Revista Radio Times”.

Dakota Johnson — 50 Tons de Cinza (2015) “Eu escolhi fazer esse trabalho, ninguém me obrigou a tirar a roupa”, disse Dakota Johnson sobre as cenas de nudez em “50 Tons de Cinza”. Ainda assim, ela lembra que as filmagens foram desagradáveis para ela e seu parceiro de cena, Jamie Dornan. “Nunca foi algo fácil de se fazer. Não era um ambiente sensual ou prazeroso. O set ficava muito quente, estávamos simplesmente cheios de suor e muito desconfortáveis”, disse a atriz.

Jennifer Lawrence — Passageiros (2016) Em “Passageiros”, Jennifer Lawrence disse que atuou em sua primeira cena de sexo, ao lado do ator Chris Pratt. A experiência, segundo ela, foi “bizarra”. A cena era técnica, mas ela ficou tão nervosa que recorreu à bebida alcoólica. “Eu fiquei muito, muito bêbada, mas isso só me deixou mais ansiosa. Eu sabia que aquele era o meu trabalho, mas não conseguia fazer com que meu estômago entendesse isso também”, disse Jennifer.

Nicole Kidman — Big Little Lies (2017) Nicole Kidman protagonizou uma das séries mais aclamadas dos últimos anos e ganhou o Globo de Ouro por sua interpretação. Mesmo assim, ela revelou à “W Magazine” que se sentiu extremamente desconfortável ao gravar cenas de nudez e violência: “Eram cenas perigosas e perturbadoras. Quando ia para casa, me sentia exposta, vulnerável e humilhada. Realmente me machuquei e tive que tomar analgésicos”, contou Nicole.