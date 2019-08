10 grandes festivais que celebram o sexo ao redor do mundo

Pon Festival — Província de Java, Indonésia

Na tradição indonésia, existe um festival chamado Pon, uma celebração sexual que ocorre no monte Gunung Kemukus, um santuário islâmico. Cada participante, mesmo sendo casado, deve passar a noite na montanha e fazer sexo com um estranho. Mas, para que o ritual seja completo, é necessário se relacionar com a mesma pessoa a cada 35 dias, por no mínimo sete vezes. Para os indonésios, o Pon traz boa sorte e fortuna.