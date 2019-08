Beber cerveja pode prevenir doenças como Alzheimer e Parkinson

Pesquisadores chineses observaram que o estresse oxidativo das células neuronais é o principal causador de diferentes doenças degenerativas que se originam no cérebro, como Alzheimer e Parkinson. Em testes de laboratório, eles descobriram uma maneira de parar essa oxidação, o que seria a chave para bloquear ou retardar a evolução de tais patologias.

O composto químico responsável pelo sucesso da pesquisa se chama Xanthohumol, também conhecido como Xn, encontrado na cerveja. Os cientistas isolaram moléculas dessa substância e as testaram em células cerebrais de ratos. Os resultados dos testes indicaram que o Xn conseguiu reduzir significativamente o nível de estresse oxidativo das células.

Por esse motivo, a pesquisa, publicada no Journal of Agricultural and Food Chemistry, sugere que as pessoas que bebem cerveja moderadamente podem evitar a progressão de doenças neurológicas. “O Xanthohumol, extraído do lúpulo, tem atraído interesse considerável devido às suas múltiplas funções farmacológicas, incluindo antioxidação, proteção cardiovascular e propriedades anticancerígenas”, afirmou o dr. Jianguo Fang, da Universidade de Lanzhou.

A equipe do dr. Fang também citou um estudo canadense de 1998, com resultados que mostraram que homens que bebiam cerveja tinham taxas mais baixas de câncer de próstata, o que já seria uma evidência dos benefícios do Xanthohumol. Mas, o principal objetivo dos cientistas é descobrir como essa substância pode ser usada em novos remédios.

De toda forma, a moderação continua sendo indicada. Muitos estudiosos alertam contra o consumo exagerado de cerveja e pesquisas anteriores sugerem que o excesso de álcool pode levar à perda de tecido cerebral, ocasionando um efeito contrário e aumentando o risco de demência e outras doenças degenerativas.