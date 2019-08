O milagre do vinho: estudo confirma que vinho tinto ajuda a emagrecer e combate a depressão

Se tomar uma taça de vinho no final do dia é relaxante, a culpa não é do álcool. De acordo com uma pesquisa recente, realizada por cientistas da Universidade de Buffalo, nos Estados Unidos; o responsável pelo sentimento de bem-estar se chama resveratrol, polifenol encontrado nas cascas das uvas, que pode ser eficaz no tratamento contra a depressão.

As descobertas esclarecem como o resveratrol afeta os processos neurológicos. Segundo a pesquisa, esse poderoso polifenol consegue inibir a ação da fosfodiesterase 4 (PDE4), enzima relacionada ao hormônio do estresse corticosterona, que, em excesso, pode incentivar o desenvolvimento da depressão, ansiedade e outros distúrbios mentais.

“O resveratrol pode ser uma boa alternativa para o composto dos medicamentos que tratam pacientes com depressão e transtorno de ansiedade”, disse Yunx Xu, uma das coautoras do estudo, ao site da Universidade de Buffalo. A pesquisa se mostrou inovadora, pois estabelece as bases para o uso da substância em novos antidepressivos.

Um segundo estudo, realizado por cientistas da Universidade do Estado de Washington, nos Estados Unidos, já havia constatado uma outra capacidade inovadora do resveratrol: a de auxiliar no emagrecimento. Os pesquisadores alimentaram ratos com uma dieta rica em gordura e resveratrol e constataram que os animais ganharam cerca de 40% menos peso do que o normal.

“Os polifenóis presentes em algumas frutas, incluindo o resveratrol, auxiliam na oxidação das gorduras para que o organismo não fique sobrecarregado. Eles ajudam a manter o corpo em equilíbrio, prevenindo a obesidade e outras disfunções metabólicas”, disse em uma entrevista o cientista Min Du, principal responsável pela pesquisa. Mas, é importante lembrar que o vinho contém calorias — aproximadamente 123 por taça — então, o consumo deve ser moderado.