Um dos cineastas mais celebrados da atualidade, Quentin Tarantino acaba de lançar seu novo filme, “Era Uma Vez em Hollywood”. O diretor é famoso não apenas pelo caráter violento e sanguinário de seus filmes, mas também pelo bom gosto musical. Todas as trilhas sonoras de suas obras são criteriosamente selecionadas por ele, que adora pesquisar canções desconhecidas.

No Spotify, Quentin Tarantino disponibilizou uma playlist com suas músicas favoritas. Ao todo, ele reuniu mais de três horas de canções em 71 faixas que embalaram suas produções. Entre elas, estão “Bang Bang”, de Nancy Sinatra, que marcou “Kill Bill: Volume 1” (2003); “You Never Can Tell”, de Chuck Berry, que fez parte de “Pulp Fiction” (1994); e “Apple Blossom”, da banda White Stripes, que apareceu em “Os Oito Odiados” (2015).

A playlist se inicia com um áudio do próprio Tarantino, que diz ao ouvinte: “Você irá ouvir algumas das minhas músicas favoritas. Então, sente-se, relaxe e mergulhe na paisagem sonora dos meus filmes”. Para os fãs do cineasta, a Revista Bula disponibiliza a seleção abaixo. Para ouvi-la, é necessário possuir cadastro no Spotify e realizar login. Há opção de assinatura gratuita.

Clique no link para ouvir: Quentin Tarantino disponibiliza playlist com suas músicas favoritas