De Áries a Peixes: 12 filmes que descrevem perfeitamente os signos do zodíaco

Há quem não acredite nos signos, mas todo mundo já se surpreendeu com as previsões do horóscopo pelo menos uma vez. As características de cada signo geralmente são muito assertivas, mas genéricas. Leoninos são vaidosos, arianos são nervosos e taurinos são mesmo famintos? Na verdade, todos temos um pouco desses traços, mas pode ser bem divertido conhecer o zodíaco. De acordo com a sabedoria popular acerca da astrologia, a Revista Bula elencou 12 filmes com títulos que descrevem perfeitamente os signos solares. O longa “O Poderoso Chefão” (1972), de Francis Ford Coppola; remete à liderança dos leoninos, enquanto “Conta Comigo” (1986), de Rob Reiner; representa a disponibilidade dos librianos. A lista foi inspirada em uma publicação do Indastro.

Áries — Gladiador (2000), Ridley Scott Destemido, nervoso e confiante: essas características do signo de Áries também se aplicam aos guerreiros gladiadores. Além disso, como todo ariano, um gladiador deve ser inteligente, ter uma presença impactante e gostar de chamar a atenção da plateia, algo que eles sabem fazer muito bem.

Touro — De Paris com Amor (2010), Pierre Morel Embora o filme em si não seja sobre amor, o título definitivamente descreve como os taurinos conseguem preencher a vida das pessoas com romance e alegria. E Paris, o lugar mais romântico do mundo, se encaixa bem nesse caso. Não há ninguém melhor que os taurinos na tarefa de fazer os outros se sentirem especiais.

Gêmeos — O Iluminado (1980), Stanley Kubrick Sempre brilhantes, os geminianos chamam atenção por onde passam, por isso o título do filme de Stanley Kubrick é perfeito para representar esse signo. Os nativos de Gêmeos também são comunicativos, possuem um alto poder de persuasão e são facilmente notados, atraindo fãs por toda parte.

Câncer — Uma Mente Brilhante (2002), Ron Howard Com um dos signos mais delicados do zodíaco, os cancerianos são simples, destemidos e dispostos a se adaptar pelo bem dos outros, desde que isso não fira seus valores. Nem todos entendem as profundezas da mente dos cancerianos, mas eles são brilhantes. Além disso, possuem uma sabedoria notável.

Leão — O Poderoso Chefão (1972), Francis Ford Coppola Não existe um título melhor para se referir aos leoninos. Eles são líderes natos, não se deixam influenciar pelas opiniões alheias e sabem como ganhar o respeito das pessoas. Chamados de “Reis do Zodíaco”, são leais e protegem aqueles que amam, mas, assim como o mafioso Don Vito Corleone, não perdoam traições.

Virgem — Confie em Mim (2013), Clark Gregg Extremamente críticos, os virginianos têm muita dificuldade para confiar nas pessoas. Por outro lado, por serem racionais e estáveis, são muito procurados pelos que precisam de ajuda e conselhos. Muitas vezes, se tornam líderes admirados. Então, não há melhor slogan para os virginianos do que “Confie em Mim!”.

Libra — Conta Comigo (1986), Rob Reiner Muito apegados, os librianos fazem de tudo para que as pessoas a quem amam permaneçam por perto, mesmo que isso traga sofrimento algumas vezes. Marcados pela generosidade, gostam de ajudar os outros independente das circunstâncias. Quem tem um amigo libriano, sabe que sempre pode contar com ele.

Escorpião — O Grito (2005), Takashi Shimizu Os escorpianos são apaixonados, destemidos, explosivos e altamente expressivos quando se trata de emoções. Por fora, querem que as pessoas pensem que eles são malvados, mas, na verdade, possuem um coração muito bondoso. Só que, se forem magoados, sabem guardar rancor e ódio como ninguém.

Sagitário — Na Natureza Selvagem (2007), Sean Penn O signo mais aventureiro do Zodíaco é sagitário, por isso os sagitarianos são verdadeiros exploradores. Gostam de viajar sempre, contemplar a natureza e desprezam a lógica do mundo materialista. Exatamente como o estudante do filme, Christopher, que abandona uma carreira lucrativa para explorar o Alasca.

Capricórnio — Amor sem Escalas (2009), Jason Reitman O nativo de Capricórnio é independente, autossuficiente e está sempre correndo atrás de seus objetivos. Extremamente inteligente, gosta de aprender constantemente e influencia os outros com sua determinação. Estabilidade e confiança são as palavras para definir os capricornianos. Para eles, o céu é o limite.

Aquário — Psicose (1960), Alfred Hitchcock Inteligentes, criativos e temperamentais, os nativos de Aquário podem ser vistos como loucos. Mas, na realidade, eles são apenas excêntricos e têm o dom de olhar para as coisas de uma forma positiva. No fundo, os aquarianos são muito intensos, mas são boas pessoas, o que não é exatamente o caso de Norman Bates, protagonista de “Psicose”.