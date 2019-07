Charles Dickens foi um influente escritor inglês, o mais famoso romancista da era vitoriana. Ele nasceu em 1812, na cidade de Portsmouth e, mesmo sem a oportunidade de receber uma educação formal, se tornou um leitor ávido ainda na infância. Com o pai preso por dívidas, Dickens começou a trabalhar em uma fábrica de graxa para sapatos e sustentava sua família com o dinheiro que recebia ali. Mais tarde, as más condições de trabalho da classe operária inglesa se tornariam um assunto recorrente em suas obras.

Em 1831, Dickens começou a publicar crônicas em jornais, narrando fatos reais e fictícios sobre a sociedade londrina. Sua primeira grande obra, publicada por capítulos, foi “As Aventuras do sr. Pickwick” (1836). Após o sucesso do livro, Dickens continuou sendo solicitado por folhetins e escreveu os romances que são considerados suas obras-primas: “Oliver Twist” (1837), “Grandes Esperanças” (1860) e “David Copperfield” (1849), inspirado, em grande parte, na sua própria vida.

Os romances de Dickens se destacavam pelo suspense e humor satírico, mas reuniam muitas críticas sociais. Em meio à Revolução Industrial, o autor tecia comentários ferozes sobre a sociedade inglesa, que permitia condições extremas de pobreza e negligenciava as crianças ao incentivar o trabalho infantil. Dickens conquistou um público fiel e dedicou-se às leituras públicas em seus últimos anos de vida. Ele morreu em 1870, vítima de um acidente vascular cerebral.

Para disseminar o trabalho do escritor inglês, a Universidade de Adelaide, uma das instituições de ensino mais antigas da Austrália, disponibilizou online toda a sua obra para download gratuito. Ao todo, são mais de 20 livros e 30 contos que podem ser baixados em três formatos: Zip, ePub e Kindle (para dispositivos Amazon). As obras estão em inglês. Para fazer o download, basta clicar sobre o título e escolher a opção “download”.

Clique aqui para acessar: Toda a obra de Charles Dickens para download gratuito