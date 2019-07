Era de Ouro e Prata das HQs: Mais de 35 mil revistas em quadrinhos para download gratuito

Em 1838, a revista em quadrinhos norte-americana Action Comics apresentou seu primeiro super-herói: o Super-Homem. Inspirado pelo sucesso do personagem, o desenhista Bob Kane criou um herói mais sombrio, o Batman. O surgimento dessas franquias deu início à era de ouro dos quadrinhos, o período em que a indústria das HQs mais lucrou.

No início da década de 1950, as vendas dos quadrinhos de super-heróis começaram a declinar, dando espaço às histórias de terror e ficção científica. Mas, a partir de 1956, os heróis voltaram ao topo de uma nova forma: em grupo. O Quarteto Fantástico, os Vingadores e a Liga da Justiça surgiram nessa época.

A Era de Ouro e de Prata foram as mais importantes na história dos quadrinhos. E mais de 35 mil revistas desses períodos estão disponíveis para leitura e download gratuitos no site Comic Book Plus, um acervo colaborativo que abrange obras do final da década de 1930 até o início dos anos 1960. Clicando em “Categories”, é possível escolher entre dezenas de gêneros, como Fantasia, Terror, Comédia, Romance e Super-Heróis. As revistas podem ser lidas online, mas para fazer download é necessário se registrar (gratuitamente) no site.

Clique para acessar: Mais de 35 mil revistas em quadrinhos para download gratuito