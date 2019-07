Há 50 anos, teve início a missão espacial Apollo 11, a mais importante de toda a história. Os astronautas Neil Armstrong, Buzz Aldrin e Michael Collins decolaram do Kennedy Space Center, na Flórida, na manhã do dia 16 de julho de 1969. Quatro dias mais tarde, Armstrong se tornava o primeiro homem a pisar na Lua. Pela TV, mais de 500 milhões de pessoas assistiam o pouso. Foi nesse momento que ele disse a famosa frase: “Este é um pequeno passo para o homem, mas um salto gigantesco para a humanidade”. Logo depois, Buzz Aldrin também caminhou pela superfície lunar, enquanto Michael Collins pilotava o módulo de comando e serviço.

Aldrin e Armstrong passaram duas horas e quinze minutos fora da espaçonave e coletaram 22 kg de material para trazer de volta à Terra. Eles também fincaram uma bandeira dos Estados Unidos na Lua. A Apollo 11 retornou à Terra no dia 24 de julho e pousou no Oceano Pacífico. Em comemoração aos 50 anos dessa conquista, o engenheiro de software e historiador da NASA, Ben Feist, criou o site Apollo 11 in Real Time, que repete todos os passos da missão em tempo real, da mesma forma que aconteceram em 1969.

O site é inteiramente composto por materiais históricos, todos cronometrados em tempo real, incluindo imagens do controle da missão, filmes rodados pelos astronautas e transmissões de televisão filmadas do espaço e da superfície da Lua. Clicando em “T-MINUS 1M”, é possível começar a acompanhar a missão um minuto antes do lançamento, já o comando “NOW” leva o espectador para o que estava acontecendo no mesmo horário há 50 anos. Para navegar por qualquer momento da missão, basta mover o ponteiro da barra localizada na parte superior da tela.

Clique no link para acessar: 50 anos da chegada do homem à Lua: site simula toda a missão em tempo real