George Elliot, pseudônimo de Mary Ann Evans, foi uma influente escritora britânica. Ela nasceu em Nuneaton, na Inglaterra, em 1819. Em 1846, ela iniciou sua carreira na literatura, traduzindo para o inglês a obra “A Vida de Jesus”, de David Strauss. Em 1851, ela se tornou editora da revista literária The Westminster Review, para a qual também escrevia.

Seu primeiro romance, “The Sad Fortunes of the Reverend Amos Barton”, foi lançado em 1857, atraindo a atenção da crítica literária. Ela preferiu usar um pseudônimo masculino para fugir dos estereótipos que ditavam que mulheres só escreviam romances superficiais. Entre suas obras mais famosas estão “Adam Bede” (1859), “O Moinho à Beira do Rio” (1860) e “Middlemarch: Um Estudo da Vida Provinciana” (1871), considerado um dos maiores romances do século 19.

Em suas obras, além de criticar os princípios morais da sociedade vitoriana, Eliot também abordava temas pouco convencionais à época, como papéis de gênero e as configurações não-tradicionais de família. A escritora é reconhecida por desenhar minuciosamente a personalidade e os modos de cada um de seus personagens, geralmente moradores do campo e de classe média baixa. Ela é considerada a criadora do método de análise psicológica, utilizado na ficção moderna. Eliot morreu em 1880, em Londres.

Para disseminar a obra da escritora britânica, a Universidade de Adelaide, uma das instituições de ensino mais antigas da Austrália, disponibilizou online todos os romances de George Eliot para download gratuito. Ao todo, são 12 livros, em inglês, que podem ser baixados em três formatos: Zip, ePub e Kindle (para dispositivos Amazon). Também estão disponíveis dois ensaios da autora. Para fazer o download, basta clicar sobre o título e escolher a opção “download”.

Clique para acessar: Todos os romances de George Eliot para download gratuito