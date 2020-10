Todos os livros de Arthur Conan Doyle protagonizados por Sherlock Holmes para download gratuito

Arthur Conan Doyle foi um escritor e médico escocês, famoso mundialmente por suas histórias sobre o detetive Sherlock Holmes. Ele nasceu em 1859, em Edimburgo. Enquanto fazia faculdade de medicina, começou a escrever pequenas histórias e, em 1887, publicou “Um Estudo em Vermelho”, o primeiro dos 60 contos protagonizados por Sherlock Holmes e seu amigo dr. Watson.

Seguiram-se outros contos de sucesso, publicados nas revistas “Strands, Collier’s” e “Liberty”. Como seus outros trabalhos eram obscurecidos pela sua criação mais famosa, Doyle “matou” Sherlock Holmes no conto “O Problema Final” (1893). Mas, devido às reclamações dos leitores, ele trouxe o detetive de volta na história “A Casa Vazia” (1903), revelando que Holmes conseguiu burlar a morte.

Embora seus contos tenham se destacado, Doyle também publicou romances, ensaios e artigos sobre o espiritismo. Ele morreu em 1930, vítima de um ataque cardíaco. Para disseminar o trabalho do escritor escocês, a Universidade de Adelaide, uma das instituições de ensino mais antigas da Austrália, disponibilizou para download gratuito todos os livros protagonizados por Sherlock Holmes.

Os livros podem ser baixados em formato: ePub (compatível com computadores, tablets e smartphones). Entre os arquivos, estão algumas das obras mais famosas de Arthur Conan Doyle, como “Um Estudo em Vermelho” (1887), “As Aventuras de Sherlock” (1892) e “O Cão dos Baskervilles” (1901). As obras estão em inglês. Para fazer o download, basta clicar sobre o título do livro.

Romances

A Study in Scarlet (1887)

The Sign of the Four (1890)

The Hound of the Baskervilles (1901)

The Valley of Fear (1915)

Contos

The Adventures of Sherlock Holmes, coletânea de 12 contos (1892)

The Memoirs of Sherlock Holmes, coletânea de 11 contos (1894)

The Return of Sherlock Holmes, coletânea de 13 contos (1905)

His Last Bow, coletânea de oito contos (1917)

The Case-Book of Sherlock Holmes, coletânea de 12 contos (1927)