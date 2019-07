As 15 piores músicas brasileiras de 2019, até agora

O ano de 2019 ainda está na metade, mas já se mostrou desastroso para a música brasileira. E ainda que algumas músicas estejam entre as mais tocadas, não agradaram os leitores da Revista Bula. Por meio de uma enquete, perguntamos ao público quais são as piores canções lançadas em 2019 até o momento. As 15 mais votadas foram reunidas em uma lista, que contempla hits de diferentes gêneros, passando pelo sertanejo, forró e axé. Entre as mais lembradas pelos leitores, estão “Rapariga Digital”, de Naiara Azevedo; e “Estado Decadente”, da dupla Zé Neto e Cristiano. É importante destacar que a seleção não tem intenção de ser universal ou definitiva, pois representa apenas a opinião das pessoas consultadas. Para os que desejam escutar as músicas e tirar suas próprias conclusões, a Revista Bula criou uma playlist no Spotify. Para ouvi-la, é necessário possuir cadastro no aplicativo e realizar login. Há opção de assinatura gratuita.

1 — Sofro Onde Eu Quiser — Yasmin Santos

2 — Rapariga Digital — Naiara Azevedo

3 — Casal Raiz — Xand Avião

4 — Bebaça — Marília Mendonça, Maiara e Maraisa

5 — Perfeitinha — Enzo Rabelo

6 — Estado Decadente — Zé Neto e Cristiano

7 — Salvou Meu Dia — Kevinho e Gusttavo Lima

8 — Vou Ter que Superar — Matheus & Kauan

9 — Jenifer — Gabriel Diniz

10 — Ciumeira — Marília Mendonça

11 — Love à Queima Roupa — Marília Mendonça

12 — Espelho Meu — Henrique & Diego

13 — Cerveja, Sal e Limão — Matheus & Kauan

14 — Qualidade de Vida — Simone e Simaria, Ludmilla

15 — Mágica — Matheus e Kauan

