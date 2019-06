Toda a obra de F. Scott Fitzgerald para download gratuito

F. Scott Fitzgerald foi um dos maiores escritores americanos do século 20, intitulado o porta-voz da “Geração Perdida”, americanos que viveram a juventude durante a Primeira Guerra Mundial. Ele nasceu em 1896, em Saint Paul, nos Estados Unidos. Começou sua carreira na literatura em 1920, com o lançamento de “Este Lado do Paraíso”, romance que lhe deu grande popularidade.

Fitzgerald era obcecado pela alta sociedade e ostentava uma vida de viagens, festas e glamour. Ao lado de sua esposa, Zelda Sayre, ele se dividia entre os Estados Unidos e outras grandes cidades da Europa. Sua vida agitada não lhe permitiu criar mais de cinco romances e, já entregue ao alcoolismo, ele se mudou para Hollywood e trabalhou como roteirista de cinema durante os últimos três anos de sua vida. Vítima de um ataque cardíaco, ele morreu em 1940.

Em suas obras, Fitzgerald descrevia com profundidade os excessos e a futilidade da elite de sua época. “O Grande Gatsby” (1925), sua obra-prima, descreve a vida em alta sociedade com uma aguda reflexão crítica. A obra é considerada pelos críticos uma das melhores e mais representativas da literatura americana.

Para disseminar o trabalho de Fitzgerald, a Universidade de Adelaide, uma das instituições de ensino mais antigas da Austrália, disponibilizou online todas as suas obras para download gratuito. Ao todo, são cinco romances, cinco livros de contos e mais de 50 contos avulsos. Os arquivos podem ser baixados em três formatos: Zip, ePub e Kindle (para dispositivos Amazon). As obras estão em inglês. Para fazer o download, basta clicar sobre o título e escolher a opção “download”.

Clique aqui para acessar: Todas a obra de F. Scott Fitzgerald para download gratuito