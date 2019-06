Todos os romances de Tolstói para download gratuito

Lev Tolstói foi um escritor e dramaturgo russo do século 19, considerado um dos maiores e mais influentes da história da literatura. Filho de aristocratas, ele nasceu em 1828, em Yasnaya Polyana, propriedade rural de sua família, próxima à cidade de Tula. Em 1844, entrou para o curso de Direito na Universidade de Kazan, mas abandonou os estudos e se alistou no exército. Foi a partir dessa experiência que Tolstói começou a escrever, publicando seus primeiros romances, a trilogia “Infância” (1852), “Adolescência” (1854) e “Juventude” (1856).

Desde o começo de sua carreira, Tolstói foi um escritor aclamado. “Guerra e Paz” (1869) e “Anna Kariênina” (1877) são consideradas suas obras-primas, livros que atravessaram os séculos e figuram entre os grandes clássicos da literatura universal. Em seus romances, Tolstói expõe a hipocrisia da aristocracia russa e demonstra uma profunda percepção da psicologia humana. Fiódor Dostoiévski e Gustave Flaubert, contemporâneos de Tolstói, lhe prestaram diversas homenagens, assim como escritores de outras épocas, como Virginia Woolf, Marcel Proust e James Joyce.

Influenciado pela filosofia, o escritor adotou para si uma posição pacifista e anarquista, rejeitando toda forma de poder e riqueza. Perseguido e excomungado pela igreja católica, exerceu influência sobre um dos maiores pacifistas da história: Gandhi, com quem trocava correspondências. Em 1910, devido às brigas constantes com a esposa Sophia — que não aceitava a renúncia do escritor às suas posses —, Tolstói saiu de casa sozinho durante o inverno e morreu três dias depois, com pneumonia.

Para disseminar o trabalho de Lev Tolstói, a Universidade de Adelaide, uma das instituições de ensino mais antigas da Austrália, disponibilizou online todos os seus romances para download gratuito. Ao todo, são 13 livros que podem ser baixados em três formatos: Zip, ePub e Kindle (para dispositivos Amazon). Todas as obras estão em inglês. Para fazer o download, basta clicar sobre o título e escolher a opção “download”.

Clique aqui para acessar: Todos os romances de Lev Tolstói para download gratuito