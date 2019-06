Os 10 melhores filmes brasileiros para ver na Netflix

Paraíso Perdido (2018), Monique Gardenberg

O ex-cantor José gerencia a antiga boate Paraíso Perdido, no centro de São Paulo, onde seus filhos e netos se apresentam cantando e dançando músicas populares e românticas. O policial Odair se aproxima da família ao ser contratado como segurança de Imã, um neto de José, alvo frequente de ataques homofóbicos. Com o passar do tempo, Odair se encanta com a excentricidade dessa família e se envolve com uma das filhas de José.