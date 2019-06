Oscar Wilde foi um influente escritor, poeta e dramaturgo irlandês. Seu único romance, “O Retrato de Dorian Gray” (1891) é considerado uma das mais importantes obras da literatura britânica. Wilde nasceu em 1854, em Dublin, quando a Irlanda ainda pertencia ao Reino Unido. Durante a juventude, dedicou-se à poesia e criou um movimento estético chamado de Dandismo, que defendia o belo como antídoto para os horrores da sociedade.

Em 1881, publicou “Poemas”, uma compilação de suas primeiras poesias. Entre 1887 e 1895, Oscar Wilde escreveu contos, novelas e peças de teatro, tornando-se um literato reconhecido. Entre suas peças mais famosas, estão “O Leque de Lady Windermere” (1892) e “A Importância de ser Prudente” (1895). Em 1891, ele lançou sua obra-prima, o romance gótico “O Retrato de Dorian Gray”, uma crítica à hipocrisia da sociedade inglesa vitoriana.

Em 1895, o marquês de Queensberry começou uma campanha difamatória contra Wilde, que mantinha um caso amoroso com o filho do marquês, Alfred. Wilde tentou se defender, mas acabou sendo condenado à prisão. Durante os anos que passou encarcerado, ele escreveu “A Balada do Cárcere de Reading” (1898) e “De Profundis” (1905). Os custos do processo levaram o escritor à falência e as acusações abalaram sua reputação. Em seus últimos anos de vida, Wilde viveu em hotéis baratos e se entregou ao alcoolismo. Ele morreu em 1900, vítima de meningite.

Para disseminar o trabalho do escritor irlandês, a Universidade de Adelaide, uma das instituições de ensino mais antigas da Austrália, disponibilizou online toda a obra de Oscar Wilde para download gratuito. Ao todo, são 40 livros que podem ser baixados em três formatos: Zip, ePub e Kindle (para dispositivos Amazon). As obras estão em inglês. Para fazer o download, basta clicar sobre o título e escolher a opção “download”.

Clique aqui para acessar: Toda a obra de Oscar Wilde para download gratuito