Edgar Allan Poe foi um escritor e crítico literário norte-americano. Conhecido por suas histórias de terror e mistério, ele é considerado o inventor do gênero de ficção policial. Poe nasceu em Boston, em 1809 e logo ficou órfão, sendo acolhido pelo casal Francis e John Allan, que moravam em Richmond, na Virgínia. Aos 18 anos, Edgar Allan Poe iniciou sua carreira literária com a publicação de uma coleção anônima de poemas, “Tamerlane e Outros Poemas” (1927). Considerado um jovem rebelde e irresponsável, Edgar Allan Poe não teve o apoio financeiro dos pais adotivos e se tornou um dos primeiros escritores norte-americanos a tentar ganhar a vida apenas com a escrita, voltando-se à produção de contos. Entre suas obras mais famosas, estão “Os Assassinatos da Rua Morgue” (1841), “O Gato Preto” (1843), “A Queda da Casa Usher” (1839) e “O Barril de Amontillado” (1846). Na poesia “O Corvo” (1845) é considerado sua obra-prima.

Alcóolatra e viciado em jogos, Edgar Allan Poe não atingiu o sucesso financeiro, mas suas obras atravessaram o tempo e hoje ele é considerado um dos maiores nomes da literatura americana, inspiração para outros escritores como William Faulkner, Charles Baudelaire e Augusto dos Anjos. Em 1949, Poe foi encontrado delirando nas ruas de Baltimore e morreu quatro dias depois. A causa precisa de sua morte nunca foi apurada.

Para disseminar o trabalho do autor norte-americano, a Universidade de Adelaide, uma das instituições de ensino mais antigas da Austrália, disponibilizou online todos os contos de Edgar Allan Poe para download gratuito. Ao todo, são 68 contos que podem ser baixados em três formatos: Zip, ePub e Kindle (para dispositivos Amazon).

Na mesma página, estão disponíveis dois livros de poesias de Edgar Allan Poe e alguns ensaios. Todas as obras estão em inglês. Para fazer o download, basta clicar sobre o título e escolher a opção “download”.

Clique aqui para acessar: Todos os contos de Edgar Allan Poe para download gratuito