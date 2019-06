Os 100 melhores filmes de todos os tempos, escolhidos por atores

1 — Tootsie (1982), Sydney Pollack

2 — O Poderoso Chefão (1972), Francis Ford Coppola

3 — Uma Mulher Sob Influência (1974), John Cassavetes

4 — Cinema Paradiso (1988), Giuseppe Tornatore

5 — O Sol é Para Todos (1962), Robert Mulligan

6 — O Poderoso Chefão 2 (1974), Francis Ford Coppola

7 — Annie Hall (1977), Woody Allen

8 — Boogie Nights: Prazer Sem Limites (1997), Paul Thomas Anderson

9 — Os Sapatinhos Vermelhos (1948), Michael Powell e Emeric Pressburger

10 — Taxi Driver (1976), Martin Scorsese

11 — Um Dia de Cão (1975), Sidney Lumet

12 — Os Bons Companheiros (1990), Martin Scorsese

13 – Os Desajustados (1987), Bruce Robinson

14 — Kes (1969), Ken Loach

15 — O Mágico de Oz (1939), Victor Fleming

16 — Sindicato de Ladrões (1954), Elia Kazan

17 — O Iluminado (1980), Stanley Kubrick

18 — Ondas do Destino (1996), Lars von Trier

19 — Pulp Fiction (1994), Quentin Tarantino

20 — Gladiador (2000), Ridley Scott

21 — O Ódio (1995), Mathieu Kassovitz

22 — Tubarão (1975), Steven Spielberg

23 — Touro Indomável (1980), Martin Scorsese

24 — Quem Tem Medo de Virginia Woolf? (1966), Mike Nichols

25 — Quanto Mais Quente Melhor (1959), Billy Wilder

26 — Fargo (1996), Joel Coen

27 — O Mensageiro do Diabo (1955), Charles Laughton

28 — O Bebê de Rosemary (1968), Roman Polanski

29 — Chinatown (1974), Roman Polanski

30 — Se Meu Apartamento Falasse (1960), Billy Wilder

31 — Piaf: Um Hino de Amor (2007), Olivier Dahan

32 — Sangue Negro (2007), Paul Thomas Anderson

33 — A Malvada (1950), Joseph L Mankiewicz

34 — A Vida é Bela (1997), Roberto Benigni

35 — Apocalypse Now (1979), Frances Ford Coppola

36 — Núpcias de Escândalo (1940), George Cukor

37 — Golpe de Mestre (1973), George Roy Hill

38 — Esperando o Sr. Guffman (1996), Christopher Guest

39 — Cidadão Kane (1941), Orson Welles

40 — Cantando na Chuva (1952), Stanley Donen & Gene Kelly

41 — Festa de Família (1998), Thomas Vinterberg

42 — A Vida dos Outros (2006), Florian Henckel von Donnersmarck

43 — Beleza Americana (1999), Sam Mendes

44 — O Profissional (1994), Luc Besson

45 — Nasce Uma Estrela (1954), George Cukor

46 — Casablanca (1942), Michael Curtiz

47 — Neste Mundo e no Outro (1946), Michael Powell e Emeric Pressburger

48 — Sinfonia de Paris (1951), Vincente Minnelli

49 — Caminhos Perigosos (1973), Martin Scorsese

50 — Star Wars: O Império Contra-Ataca (1980), Irvin Kershner

51 — O Cavalo de Turim (2011), Béla Tarr e Ágnes Hranitzky

52 — A Princesa Prometida (1987), Rob Reiner

53 — This is England (2006), Shane Meadows

54 — Os Excêntricos Tenenbaums (2001), Wes Anderson

55 — E o Vento Levou (1939), Victor Fleming

56 — Perdidos na Noite (1969), John Schlesinger

57 — Violento e Profano (1997), Gary Oldman

58 — Réquiem Para um Sonho (2000), Darren Aronofsky

59 — O Show Deve Continuar (1979), Bob Fosse

60 — Um Romance de Outro Mundo (1990), Anthony Minghella

61 — Ensina-me a Viver (1971), Hal Ashby

62 — Interlúdio (1946), Alfred Hitchcock

63 — Muito Além do Jardim (1979), Hal Ashby

64 — Laranja Mecânica (1971), Stanley Kubrick

65 — A Felicidade Não se Compra (1946), Frank Capra

66 — O Sacrifício (1986), Andrei Tarkovski

67 — Um Estranho no Ninho (1975), Milos Forman

68 — Monster: Desejo Assassino (2003), Patty Jenkins

69 — Uma Rua Chamada Pecado (1951), Elia Kazan

70 — Blade Runner, o Caçador de Androides (1982), Ridley Scott

71 — Além da Linha Vermelha (1998), Terrence Malick

72 — A General (1926), Buster Keaton e Clyde Bruckman

73 — O Terceiro Homem (1949), Carol Reed

74 — Amor (2012), Michael Haneke

75 — A Força do Carinho (1983), Bruce Beresford

76 — Era Uma Vez em Tóquio (1953), Yasujiro Ozu

77 — Guerra nas Estrelas (1977), George Lucas

78 — A Room for Romeo Brass (1999), Shane Meadows

79 — Cenas de um Casamento (1973), Ingmar Bergman

80 — Nu (1993), Mike Leigh

81 — Os Goonies (1985), Richard Donner

82 — Brazil, o Filme (1985), Terry Gilliam

83 — Caché (2005), Michael Haneke

84 — O Franco Atirador (1978), Michael Cimino

85 — O Piano (1993), Jane Campion

86 — O Grande Hotel Budapeste (2014), Wes Anderson

87 — Carmen Jones (1954), Otto Preminger

88 — Uma Aventura na África (1951), John Huston

89 — O Cozinheiro, o Ladrão, sua Mulher e o Amante (1989), Peter Greenaway

90 — E Sua Mãe Também (2001), Alfonso Cuarón

91 — Desafio à Corrupção (1961), Robert Rossen

92 — A Escolha de Sofia (1982), Alan J. Pakula

93 — Whiplash: Em Busca da Perfeição (2014), Damien Chazelle

94 — Simplesmente Amor (2003), Richard Curtis

95 — Contatos Imediatos do Terceiro Grau (1977), Steven Spielberg

96 — Paris, Texas (1984), Wim Wenders

97 — Quando Duas Mulheres Pecam (1966), Ingmar Bergman

98 — Crimes e Pecados (1989), Woody Allen

99 — A Grande Beleza (2013), Paolo Sorrentino

100 — A Lista de Schindler (1993), Steven Spielberg