Os 100 melhores filmes europeus de todos os tempos

1 — A Balada do Soldado (1959), Grigori Chukhrai

2 — O Acossado (1960), Jean-Luc Godard

3 — Ladrões de Bicicletas (1948), Vittorio De Sica

4 — A Doce Vida (1960), Federico Fellini

5 — O Sétimo Selo (1959), Ingmar Bergman

6 — A Vida dos Outros (2006), Florian Henckel von Donnersmarck

7 — O Leopardo (1963), Luchino Visconti

8 — O Ódio (1995), Mathieu Kassovitz

9 — Mar Adentro (2004), Alejandro Amenábar

10 — Um Condenado à Morte Escapou (1956), Robert Bresson

11 — Fale com Ela (2003), Pedro Almodóvar

12 — Jogador Profissional (1963), Lindsay Anderson

13 — Fanny e Alexander (1982), Ingmar Bergman

14 — O Terceiro Homem (1949), Carol Reed

15 — Obsessão (1943), Luchino Visconti

16 — Narciso Negro (1947), Michael Powell e Emeric Pressburger

17 — Delicatessen (1991), Jean-Pierre Jeunet e Marc Caro

18 — Duas Mulheres (1960), Vittorio De Sica

19 — Morangos Silvestres (1957), Ingmar Bergman

20 — Cinema Paradiso (1990), Giuseppe Tornatore

21 — Vida Cigana (1988), Emir Kusturica

22 — M (1931), Fritz Lang

23 — Viridiana (1961), Luis Buñuel

24 — O Artista (2011), Michel Hazanavicius

25 — O Fabuloso Destino de Amélie Poulain (2002), Jean-Pierre Jeunet

26 — O Salário do Medo (1953), Henri-Georges Clouzot

27 — O Gosto dos Outros (2000), Agnès Jaoui

28 — Tudo Sobre Minha Mãe (1999), Pedro Almodóvar

29 — A Vida é Bela (1997), Roberto Benigni

30 — Vítimas da Tormenta (1946), Vittorio De Sica

31 — A Pequena Loja da Rua Principal (1965), Ján Kadár e Elmar Klos

32 — Cyrano de Bergerac (1990), Jean-Paul Rappeneau

33 — Diva: Paixão Perigosa (1981), Jean-Jacques Beineix

34 — A Fraternidade é Vermelha (1994), Krzysztof Kieślowski

35 — Laranja Mecânica (1972), Stanley Kubrick

36 — Kes (1969), Ken Loach

37 — Grandes Esperanças (1946), David Lean

38 — Amor (2012), Michael Haneke

39 — Tristana, Uma Paixão Mórbida (1970), Luis Buñuel

40 — O Ídolo Caído (1948), Carol Reed

41 — Os Incompreendidos (1959), François Truffaut

42 — Asas do Desejo (1987), Wim Wenders

43 — O Carteiro e o Poeta (1994), Massimo Troisi e Michael Radford

44 — Dias de Ira (1943), Carl Theodor Dreyer

45 — Duas Garotas Românticas (1968), Jacques Demy

46 — A Grande Ilusão (1938), Jean Renoir

47 — Metrópolis (1927), Fritz Lang

48 — O Exército das Sombras (1969), Jean-Pierre Melville

49 — O Silêncio do Lago (1988), George Sluizer

50 — Os Renegados (1985), Agnès Varda

51 — Volver (2006), Pedro Almodóvar

52 — O Açougueiro (1970), Claude Chabrol

53 — A Tortura do Medo (1960), Michael Powell

54 — A Batalha de Argel (1966), Gillo Pontecorvo

55 — Inverno de Sangue em Veneza (1973), Nicolas Roeg

56 — Alemanha, Ano Zero (1948), Roberto Rossellini

57 — Roma, Cidade Aberta (1945), Roberto Rossellini

58 — O Condenado (1947), Carol Reed

59 — O Pianista (2002), Roman Polanski

60 — Três Homens em Conflito (1966), Sergio Leone

61 — Lawrence da Arábia (1962), David Lean

62 — Filhos da Guerra (1990), Agnieszka Holland

63 — Meu Passado me Condena (1961), Basil Dearden

64 — A Queda! As Últimas Horas de Hitler (2004), Oliver Hirschbiegel

65 — Sorrisos de Uma Noite de Verão (1955), Ingmar Bergman

66 — Desejos Proibidos (1953), Max Ophüls

67 — A Carruagem de Ouro (1952), Jean Renoir

68 — Brinquedo Proibido (1953), René Clément

69 — O Labirinto do Fauno (2006), Guillermo del Toro

70 — O Conformista (1970), Bernardo Bertolucci

71 — O Espírito da Colmeia (1973), Víctor Erice

72 — Minha Vida de Cachorro (1985), Lasse Hallström

73 — Traídos Pelo Desejo (1992), Neil Jordan

74 — O Encouraçado Potemkin (1925), Serguei Eisenstein

75 — O Quinteto da Morte (1955), Alexander Mackendrick

76 — O Iluminado (1980), Stanley Kubrick

77 — Era uma Vez no Oeste (1969), Sergio Leone

78 — 4 Meses, 3 Semanas e 2 Dias (2007), Cristian Mungiu

79 — As Diabólicas (1955), Henri-Georges Clouzot

80 — Vá e Veja (1985), Elem Klimov

81 — Os Desajustados (1987), Bruce Robinson

82 — Adeus, Lênin! (2003), Wolfgang Becker

83 — Terra de Ninguém (2001), Danis Tanović

84 — A Estrada da Vida (1954), Federico Fellini

85 — A Ponte do Rio Kwai (1957), David Lean

86 — O Barco (1981), Wolfgang Petersen

87 — A Aventura (1960), Michelangelo Antonioni

88 — Ernest e Celestine (2012), Benjamin Renner, Stéphane Aubier e Vincent Patar

89 — Jules e Jim (1961), François Truffaut

90 — Bob, o Jogador (1956), Jean-Pierre Melville

91 — Adeus, Meninos (1987), Louis Malle

92 — Corra, Lola, Corra (1998), Tom Tykwer

93 — Trainspotting (1996), Danny Boyle

94 — A Vida de Brian (1979), Terry Jones

95 — Flame & Citron: Os Resistentes (2008), Ole Christian Madsen

96 — O Profissional (1994), Luc Besson

97 — O Que Está Por Vir (2016), Mia Hansen-Løve

98 — Entre os Muros da Escola (2008), Laurent Cantet

99 — Reino de Deus (2017), Francis Lee

100 — Elle (2016), Paul Verhoeven