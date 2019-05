Como encontrar rapidamente os filmes ou séries que você deseja assistir

Para ajudar aqueles que não querem perder tempo procurando seus filmes e programas favoritos, o aplicativo gratuito JustWatch, disponível para Android (Google Play) e iOS (Apple Store), funciona como um buscador universal de títulos disponíveis em sites de streaming, como Netflix, Amazon Prime Video, HBO Go, Telecine Play, Fox Play, Fox Premium, NetMovies, Looke e Google Play. Com acesso a diversas bibliotecas, o aplicativo consegue encontrar rapidamente o filme ou série que você deseja assistir.

Se o usuário não tiver a assinatura do serviço de streaming exibido, ou se o conteúdo não estiver disponível em nenhuma plataforma, o JustWatch também mostra onde é possível alugar ou comprar o título, com valores. Todas as opções de plataformas de streaming exibidas no JustWatch são totalmente legais. Ao fazer o download, o usuário precisa apenas informar o país onde vive e os seus serviços de streaming preferidos.

O aplicativo é organizado com guias diferentes na parte superior: Lançamentos, Populares, Ofertas e Watchlist, onde o usuário pode personalizar uma lista com os títulos que deseja assistir. Para procurar uma série ou filme, basta clicar no ícone da lupa. Também é possível utilizar alguns filtros na busca, como ano de lançamento, gênero e notas em sites de cinema, como IMDB e Rotten Tomatoes.

Link para Android

Link para iOS