Famoso por obras como “Hamlet”, “Macbeth” e “Romeu e Julieta”, o escritor inglês William Shakespeare é considerado o maior dramaturgo de todos os tempos. Embora não seja difícil encontrar seus textos na internet, a maioria deles não passou por um processo meticuloso de edição e digitalização. A melhor coleção é a da Folger Shakespeare Library, que lançou online, em alta qualidade, todas as obras do autor para acesso e download em PDF gratuitos. Ao todo, estão disponíveis 38 peças e quatro coleções de poemas e sonetos.

A Folger Shakespeare Library é uma biblioteca norte-americana de pesquisa independente que possui a maior coleção de trabalhos impressos de William Shakespeare do mundo, e é o principal repositório de materiais raros do período entre os séculos 16 e 18. O arquivo disponibilizado online pela instituição é considerado de valor inestimável por pesquisadores e acadêmicos interessados na obra do autor.

Outras instituições já disponibilizaram obras de Shakespeare online, mas essa coleção é a de maior qualidade e abrangência. Para acessar os livros, basta clicar em “Read” e escolher uma das obras. É possível navegar pelas obras pesquisando palavras-chaves, ações, linhas e números das páginas. E, para baixar as peças e poemas, clique em “Download”. Existem sete opções de formatos para a transferência, incluindo PDF, HTML e DOC.

Shakespeare nasceu em 1564, em Stratford-upon-Avon, na Inglaterra. E faleceu na sua cidade natal, em 1616, aos 52 anos. Chamado frequentemente de poeta nacional da Inglaterra, ele foi um artista respeitado em sua própria época, mas sua reputação só atingiu o auge no século 19. Suas peças permanecem populares hoje em dia e são estudadas, encenadas e reinterpretadas em todo o mundo.

Clique no link para acessar: Toda a obra de Shakespeare para download gratuito