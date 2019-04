Em abril de 1919, o arquiteto alemão Walter Gropius fundou, na cidade de Weimar, a Bauhaus, escola de arte mais influente do século 20. Em 2019, a inauguração da escola completou um centenário. Para os apaixonados e estudiosos do design e arquitetura, o site Monoskop disponibilizou para download gratuito 14 edições de jornais e nove livros raros publicados pela Bauhaus.

Pela união de artesanato, arte e tecnologia, a Bauhaus definiu o design modernista. Em seu manifesto, Walter Gropius escreveu que “não há diferença essencial entre o artista e o artesão”. Dessa forma, a escola valorizou todos os tipos de arte, até as consideradas secundárias, como tecelagem, marcenaria e cerâmica.

Apesar do enorme sucesso, a Bauhaus teve fim em 1933, sob pressão dos nazistas. Durante a Segunda Guerra Mundial, as principais figuras da escola de arte se exilaram nos Estados Unidos, onde influenciaram gerações de jovens arquitetos e designers. O centenário da Bauhaus foi marcado por homenagens e exposições ao redor do mundo.

Para baixar os livros no site Monoskop, basta clicar na palavra “download”, que está em destaque abaixo das publicações. Para transferir os jornais, clique em “PDF”. Assim que o arquivo abrir, clique na seta apontada para baixo, localizada no lado direito superior da tela.

Clique aqui para acessar: Livros e jornais raros publicados pela Bauhaus estão disponíveis para download gratuito