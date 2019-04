Eminem é um rapper, compositor e produtor musical norte-americano. Seu segundo álbum, “The Slim Shady LP”, lançado em 1999, ganhou o Grammy de Melhor Álbum de Rap, levando Eminem ao estrelato. Desde então, o rapper já lançou outros nove álbuns solo e outros discos com o grupo D12. No Spotify, há uma playlist completa, com todas as músicas de Eminem em ordem cronológica.

Eminem nasceu em St. Joseph, estado do Missouri. Filho único, ele foi abandonado pelo pai e cresceu com a mãe, Deborah, no subúrbio de Detroit. Na adolescência, ele participava de batalhas de improviso e, apesar de ser um homem branco se arriscando no hip hop, logo foi aceito na cena musical alternativa. O rapper realizou pequenos trabalhos até ser descoberto pela gravadora Aftermath Entertainment, em 1998.

Apesar das polêmicas nas quais já se envolveu, Eminem continua juntando milhões de fãs ao redor do mundo. Para os amantes do rapper, a Revista Bula disponibiliza uma playlist do Spotify, com 308 músicas. Para ouvi-la, basta possuir um registro no Spotify e realizar o login. O serviço oferece uma opção de assinatura gratuita.

Clique no link para ouvir: Todas as músicas de Eminem em ordem cronológica