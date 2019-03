A banda Grateful Dead foi formada em 1965, em São Francisco, na Califórnia, berço do movimento hippie. Os seus integrantes eram: Jerry Garcia, Bob Weir, Phil Lesh, Bill Kreutzmann e “Pigpen” McKernan. O grupo adotava um som folk no início, que foi se transformando aos poucos em um estilo psicodélico, misturando gêneros como rock, country, jazz e blues. Os shows da banda eram cheios de improvisações, o que deixava as apresentações imprevisíveis. A intenção do grupo era reproduzir os efeitos de uma viagem de LSD.

Grateful Dead foi uma das bandas de rock com maior longevidade da história, chegando ao fim em 1995, devido à morte de Jerry Garcia. Os admiradores do grupo ficaram conhecidos como “deadheads” e se empenham em divulgar o som do Grateful Dead ainda hoje. Para os fãs assumidos e para aqueles que desejam conhecer mais sobre a banda, há um arquivo gratuito na internet com mais de 13 mil gravações de concertos do grupo.

As gravações abrangem os 30 anos de carreira da banda — de 1965 a 1995 — e podem ser consultadas de acordo com o ano, dia e local. Alguns concertos possuem a opção de download gratuito. Os usuários do site também podem comentar e avaliar a qualidade de cada arquivo.

Clique no link para acessar: 13 mil gravações de concertos do Grateful Dead para ouvir online ou download