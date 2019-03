Os 50 melhores filmes para ver na Netflix agora

A Netflix é hoje o maior serviço de streaming do mundo e possui um catálogo com mais de 70 mil títulos. Entre eles, alguns são verdadeiras obras-primas e merecem ser assistidos por todos que apreciam a sétima arte. Com base em reportagens e rankings publicados por críticos de cinema de alguns dos jornais mais importantes do mundo, como “Telegraph”, “The Guardian” e “The New York Times”; a Revista Bula elaborou uma lista com os 50 melhores filmes da Netflix para ver agora. A lista traz produções de diferentes épocas e nacionalidades, como o recente “Roma”, de Alfonso Cuarón, que ganhou o Oscar 2019 de “Melhor Filme Estrangeiro”; e o clássico “Forrest Gump”, vencedor do Oscar de “Melhor Filme” em 1995. Os filmes estão organizados de acordo com o ano de lançamento e não seguem critérios classificatórios.

1 — Inspire, Expire (2019), Isold Uggadottir

2 — O Menino que Descobriu o Vento (2019), Chiwetel Ejiofor

3 — A Balada de Buster Scruggs (2018), Ethan e Joel Cohen

4 — Lazzaro Felice (2018), Alice Rohrwacher

5 — Legítimo Rei (2018), David Mackenzie

6 — Mais Uma Chance (2018), Tamara Jenkins

7 — O Outro Lado do Vento (2018), Orson Welles

8 — Para Todos os Garotos que Já Amei (2018), Susan Johnson

9 — Pérolas no Mar (2018), Rene Liu e Joe Martin

10 — Roma (2018), Alfonso Cuarón

11 — Shirkers – O Filme Roubado (2018), Sandi Tan

12 — Candelaria (2017), Jhonny Hendrix Hinestroza

13 — First They Killed My Father (2017), Angelina Jolie

14 — My Happy Family (2017), Nana Ekvtimishvili e Simon Gross

15 — Okja (2017), Bong Joon Ho

16 — A Criada (2016), Park Chan-Wook

17 — O Cidadão Ilustre (2016), Gastón Duprat e Mariano Cohn

18 — Sing Street (2016), John Carney

19 — Tower (2016), Keith Maitland

20 — A Bruxa (2015), Robert Eggers

21 — Brooklyn (2015), John Crowley

22 — Carol (2015), Todd Haynes

23 — Divertida Mente (2015), Pete Docter

24 — O Quarto de Jack (2015), Lenny Abrahamson

25 — O Regresso (2015), Alejandro González Iñarritu

26 — Que mal eu fiz a Deus? (2015), Philippe de Chauveron

27 — Sala Verde (2015), Jeremy Saulnier

28 — Spotlight (2015), Tom McCarthy

29 — Selma: Uma luta pela igualdade (2014), Ava DuVernay

30 — 12 Anos de Escravidão (2013), Steve McQueen

31 — A Árvore da Vida (2011), Terrence Malick

32 — Wall-E (2008), Andrew Stanton

33 — Tá Chovendo Hamburguer (2009), Phil Lord e Chris Miller

34 — Onde os Fracos Não Têm Vez (2007), Ethan e Joel Cohen

35 — O Labirinto do Fauno (2006), Guillermo del Toro

36 — Meu Nome É Rádio (2003), Michael Tollin

37 — Old Boy (2003), Park Chan-Wook

38 — Cidade de Deus (2002), Fernando Meirelles e Kátia Lund

39 — Falcão Negro em Perigo (2002), Ridley Scott

40 — Frida (2002), Julie Taymor

41 — A Vida é Bela (1999), Robertp Benigni

42 — Magnolia (1999), Paul Thomas Anderson

43 — Pulp Fiction (1995), Quentin Tarantino

44 — Um Sonho de Liberdade (1995), Frank Darabont

45 — Forrest Gump (1994), Andrew Stanton

46 — O Profissional (1994), Luc Besson

47 — A Lista de Schindler (1993), Steven Spielberg

48— Cabo do Medo (1992), Martin Scorsese

49 — Daughters of the Dust (1991), Julie Dash

50 — O Homem que Não Vendeu Sua Alma (1966), Fred Zinnemann